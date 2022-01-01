Запрет на полиэтиленовые пакеты вступил в силу в Армении

01 января 2022, 19:21

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С сегодняшнего дня в Армении начал действовать запрет на продажу полиэтиленовых пакетов толщиной менее 50 микрон. Нарушителям закона грозят штрафы.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2020 года правительство Армении одобрило законодательные поправки, запрещающие использовать полиэтиленовые пакеты с 1 января 2022 года. Минприроды сочло, что запрет позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологи поддержали инициативу, но назвали ее "запоздалой".

С сегодняшнего дня в Армении запрещена продажа полиэтиленовых пакетов толщиной менее 50 микрон во всех торговых объектах, в том числе под открытым небом, мобильных торговых точках. Наиболее подготовленными к изменениям оказались супермаркеты - крупные сети еще полгода назад начали продавать бумажные и тканевые пакеты. В одном из супермаркетов сообщили, что в конце декабря заказали новые пакеты высокой плотности для своих сетей с тем же логотипом. "Они, естественно, стоят дороже", - цитирует менеджера супермаркета "Sputnik-Армения".

В некоторых ларьках и мелких продовольственных точках ничего не знают о нововведениях. "А если попросят 10 килограммов картофеля или малину... бумажный пакет не выдержит, порвется. И что будем делать?! Если, допустим, к нам зайдет пожилой покупатель без своей сумки", - заявил продавец одного из ларьков, слова которого приводит агентство.

Другие продавцы считают решение убыточным для бизнеса.

Начальник управления стратегической политики министерства окружающей среды Армении Лусине Аветисян отметила, что недобросовестные предприниматели будут наказываться штрафом. "Предпринимателям, которые нарушили запрет, грозит административный штраф в размере 30 тысяч драмов (около 60 долларов). Это касается всех объектов, осуществляющих розничную торговлю, супермаркетов, передвижных точек", - сказала она.

Аветисян отметила, что надзор за соблюдением правил будут осуществлять органы внутреннего самоуправления.

Изменения и дополнения в закон "О торговле и услугах" парламент Армении принял в апреле 2020 года. За принятие поправок проголосовали 105 депутатов при одном воздержавшемся. Министр окружающей среды Армении Эрик Григорян тогда пояснил, что законопроектом запрещается продажа полиэтиленовых пакетов и мешков толщиной до 50 микрон. Исключение составляют пленки для расфасовки, а также пакеты и мешки, изготовленные из вторсырья. В приложенном к законопроекту обосновании говорится, что полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 микрон используются в среднем 10-15 минут, а для их разложения в естественной среде требуется 400 лет, написало РИА "Новости".

"В Армении подобную продукцию производят 44 хозсубъекта. Ежегодно в республике производится 12 тысяч тонн полиэтиленовых пакетов, а домашними хозяйствами потребляется 3,6 - 4 тысячи тонн. Эти объемы можно заменить альтернативной продукцией", - заявили в апреле 2020 года в министерстве окружающей среды, предположив, что двухлетний период до введения запрета позволит производителем перепрофилироваться и наладить производство продукции с использованием биоразлагаемого сырья.