Военнослужащий в Армении арестован после возвращения из плена

28 декабря 2021, 08:22

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Суд в Армении арестовал на два месяца майора Нарека Еремяна, вернувшегося из плена в Азербайджане. Военнослужащий обвиняется в нарушении правил несения боевой службы, сообщила адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 ноября Азербайджан передал Армении двух пленных – военнослужащего и мирного жителя, а 4 декабря – еще 10 солдат, их обменяли на карты минных полей. 19 декабря в Армению были возвращены еще 10 военных. 21 декабря стало известно, что десять военнопленных, которых 19 декабря Азербайджан вернул Армении, находятся дома, ведется расследование причин их пленения. По данным армянской стороны, в плену находятся свыше 130 пленных, однако Азербайджан подтверждает информацию лишь о примерно 50 из них, заявил правозащитник Артак Зейналян.

16 ноября произошли боестолкновения на границе Армении и Азербайджана, в том числе в Кельбаджарском районе, перешедшем под контроль Баку после войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Власти Армении заявили, что азербайджанские войска попытались продвинуться вперед. По версии азербайджанской стороны, армянские солдаты пытались захватить высоты в приграничных районах. Боевые действия были прекращены вечером того же дня после переговоров глав Минобороны двух стран с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Вернувшийся из плена в Азербайджане майор армянской армии Нарек Еремян арестован на 2 месяца Апелляционным уголовным судом, сообщил вечером 27 декабря News.am со ссылкой на адвоката Еремяна Кармен Погосян.

Защитница уточнила, что Еремян обвиняется в нарушении правил несения боевой службы, он признает предъявленное обвинение. "Крайне неприятная ситуация. Армения начала [преследовать] своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу", – привели слова адвоката вечером 27 декабря "Новости Армения".

Напомним, что ранее пресс-секретарь Следкома Армении Вардан Тадевосян сообщил, что следователи допросили часть вернувшихся из плена военных, но какого-либо статуса в рамках уголовного дела у них нет. "Идет предварительное следствие причин попадания в плен, по окончанию которого будет дана правовая оценка", – пояснил он 21 декабря корреспонденту "Кавказского узла.

Подробнее о пограничном конфликте двух стран можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении". Новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ереван и Баку делят границы".