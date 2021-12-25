Пользователи соцсети возмутились бездействием дагестанских чиновников при закупках для больных детей

25 декабря 2021, 16:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дети с диабетом первого типа начали получать сенсоры для систем флеш-мониторинга после вмешательства Сергея Меликова, сообщил отец ребенка с диабетом Магомед Бейбулатов. Внимание руководства Дагестана привлекала публикация "Кавказского узла", рассказал представитель проекта "Монитор пациента". Пользователи Instagram возмутились тем, что для решения таких вопросов необходимо вмешательство руководства региона.

Как писал "Кавказский узел", обеспечить 460 детей с диабетом первого типа на ноябрь и декабрь современными системами флеш-мониторинга Минздрав Дагестана обещал еще в октябре, но к 15 декабря они так и не были закуплены, ряд родителей обратились в суд, рассказал представитель "Монитора пациента". Сотрудник ведомства связала задержку с прохождением процедуры госзакупок.

Один из родителей который отстаивал право на обеспечение системами флеш-мониторинга, сообщил, что

В Дагестане началась выдача родителям детей, больных диабетом первого типа, сенсоров для системы флеш-мониторинга, сообщил отец ребенка с диабетом первого типа Магомед Бейбулатов. Он опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором демонстрирует пакет с несколькими упаковками сенсоров.Публикация в аккаунте Бейбулатова, в котором насчитывается 188 подписчиков, набрала к 16.10 мск 89 отметок "нравится" и 15 комментариев с благодарностями в адрес тех, кто помог добиться получения этого оборудования.

Внимание руководства республики к проблема привлекла публикация "Кавказского узла", сообщил правозащитный проект "Монитор пациента". "Мы дали интервью "Кавказскому узлу" по поводу обеспечения детей-диабетиков сенсорами для непрерывного мониторинга саха в крови. После этого со мной связался советник главы (Дагестана по социальному блоку Магомедали Саламов). Он был обеспокоен ситуацией (...) и встретился с представителем (родителей больных детей) Магомедом Байбулатовым. Саламов пообещал, что к 25 декабря системы мониторинга будут в наличии. Хорошая новость в том, что дело взял под личный контроль Сергей Меликов. Когда он взял под личный контроль дело Сабрины и водоканала, проблема разрешилась очень быстро", - говорится в публикации в Telegram-канале проекта от 19 декабря.

Передвигающаяся на инвалидной коляске Сабрина Алиева через суд обязала компанию "Махачкалаводоканал" установить пандус в здании предприятия, после чего ей пришел слишком большой счет за воду. Глава Дагестана Сергей Меликов заинтересовался конфликтом и призвал мэрию организовать публичное извинение со стороны "Махачкалаводоканала" перед девушкой. Представители компании встретились с Алиевой, принесли ей извинения, пообещали построить пандус и сняли все претензии по оплате за воду.

Сенсоры для непрерывного мониторинга сахара в крови на 2 месяца, будут выданы уже в декабре, закупка на 2022 год уже ведется (из расчета 24 датчика на год), сообщил Магомед Бейбулатов. По его словам, в следующем году на постоянной основе будет работать школа диабета, так же откроется онлайн-школа диабета. Кроме этого, пройдет обучение педагогов школ, в которых учатся дети с диабетом, для детей в школах будет организовано отдельное питание, говорится в его публикации в Instagram от 24 декабря. Бейбулатов поблагодарил за поддержку Сергея Меликова, главу Минздрава Дагестана Татьяну Беляеву и члена Совета федерации от Дагестана Сулеймана Керимова.

Публикация набрала к 16.20 мск 251 отметку "нравится" и 55 комментариев.

Информация о том, что для обеспечения детей системами флеш-мониторинга потребовалось вмешательство властей республики и лично Сергея Меликова, была опубликована 24 декабря в Instagram-паблике dag.one, насчитывающем 35 тысячи подписчиков. Она набрала к 16.20 мск 317 отметок "нравится" и 10 комментариев. Пользователи сети выразили недоумение, почему в республике без вмешательства главы республики не решаются насущные вопросы.

"Чтоб исполняли и выполняли свои обязанности чиновники, надо чтоб глава вмешался", - прокомментировал пользователь nebeshkan."Это везде так, во всех муниципалитетах. Чтобы решить текущую проблему, выполнять свои прямые обязанности и работать на своих местах, выполняя свои должностные обязанности, обязательно нужно, чтобы вмешался глава. Пока эта проблема не дойдёт до главы, она не решается. Никакой стратегии, ни один глава района не к чему не готов, для чего вы руководители министерств, ведомств, главы районов сидите на своих местах? Услышьте уже простых людей!!! Выполняйте свои обязанности!", - написала mamaeva666. Глава региона "должен кнутом требовать уделить внимание", возмутился пользователь si_and_co.