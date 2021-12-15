Аппарат замера сахара у детей, больных диабетом. Фото: https://komionline.ru/

15 декабря 2021, 20:22

Минздрав Дагестана не выполнил обещания родителям детей с диабетом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обеспечить детей с диабетом первого типа на ноябрь и декабрь современными системами флеш-мониторинга Минздрав Дагестана обещал еще в октябре, но они так и не закуплены, ряд родителей обратились в суд, рассказал представитель "Монитора пациента". Сотрудник ведомства связала задержку с прохождением процедуры госзакупок. 

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана, страдающие хроническими заболеваниями, прежде всего, сахарным диабетом, пожаловались на проблему с получением в аптеках льготных лекарств. Нехватка препаратов возникает из-за срыва закупок, так как региональный Минздрав выставляет слишком низкую закупочную цену, пояснили дагестанские правозащитники.

Правозащитник уверен в поддержке судами родителей детей с диабетом

Как рассказал житель Махачкалы Магомед, ребенок которого болеет сахарным диабетом первого типа (инсулинозависимый сахарный диабет, - прим. "Кавказского узла"), после установки диагноза он приобрел систему флеш-мониторинга, которая измеряет уровень сахара в режиме реального времени, на собственные деньги. Два сменных модуля системы флеш-мониторинга, которых хватает на 28 дней, он покупает за 9 тысяч рублей, сообщил Магомед корреспонденту "Кавказского узла". 

По его словам, он обратился в "Монитор пациента", чтобы обязать Минздрав Дагестана пожизненно обеспечивать его ребенка расходными модулями устройства флеш-мониторинга. Суд первой инстанции стал на сторону Магомеда и обязал региональный Минздрав обеспечивать его системами флеш-мониторинга и всеми другими расходными материалами. Сейчас Магомеду предстоит судебное разбирательство, в рамках которого он будет добиваться возмещения расходов, которые он понес за время, когда покупал сменные модули за свой счёт, сообщил он. "Это больше 200 тысяч рублей", - пояснил Магомед.

Житель Махачкалы уверен, что любой больной, страдающий сахарным диабетом первого типа, должен быть обеспечен системами флеш-мониторинга вне зависимости от возраста.

В "Монитор пациента" обратились уже три заявителя на оказание помощи в получении системы флеш-мониторинга, по одному из заявлений есть судебное решение, сообщил представитель "Монитора пациента" Сулейман Сулейманов.

При обращении в суд по поводу обеспечения системами флеш-мониторинга суд встанет на сторону истцов, так как нарушения лекарственного и иного обеспечения в отношении больных сахарным диабетом в каждом отдельном случае зафиксированы контролирующими органами, Росздравнадзором, прокуратурой и компанией медицинского страхования, указал Сулейманов

"Монитор пациента" в первую очередь обращается в Минздрав и в контролирующие органы в досудебном порядке, уточнил Сулейманов. "По одному из наших заявителей прокуратура обратилась с иском в суд [на стороне заявителя], в котором мы тоже будем участвовать в качестве представителей истца", - рассказал он.

Сулейманов указал, что есть определенное количество больных сахарным диабетом, в том числе диабетом первого типа, которые не состоят на учёте в территориальных поликлиниках. Среди них могут быть и дети, предположил он. "Бывают случаи, когда людей с сахарным диабетом не берут на учёт. Либо люди сами не обращаются в поликлиники", - пояснил правозащитник. В связи с этим, детей и взрослых, больных сахарным диабетом первого типа, может быть больше, чем в официальной статистике регионального Минздрава, полагает он. 

Минздрав Дагестана связал задержки в поставках с прохождением процедуры госзакупок

В октябре "Монитор пациента" разместил в своем Telegram-канале ролик о том, как живут дети с сахарным диабетом. 27 октября Минздрав Дагестана сообщил, что из республиканского бюджета выделено 300 миллионов рублей на закупку сенсоров для флеш-мониторинга. Это позволит обеспечить пациентов на два месяца (ноябрь и декабрь)". 

8 декабря "Монитор пациента" сообщил, что родители детей с диабетом так и не получили обещанное. "В министерстве только сейчас собираются закупать мониторинг. Если всё пройдёт хорошо, то в конце месяца дети их получат. И тут возникает вопрос: почему на оформление заявки у вас ушло почти полтора месяца? Дети прокалывают пальчики много раз в день, чтобы измерить уровень глюкозы в крови. Система мониторинга позволит делать это без проколов. Детям сложно адаптироваться в садике, школе, да просто гулять во дворе, когда каждые полчаса приходится прокалывать палец. Кроме того, далеко не все дети получают даже инсулин, тест-полоски, иглы", - указано в сообщении в Telegram-канале организации.

Представитель Минздрава Дагестана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что системы флеш-мониторинга находятся на стадии государственных закупок, и Минздрав планирует оснастить этими системами всех детей, больных сахарным диабетом первого типа. Таких детей в Дагестане 460, пояснила представитель министерства. Она затруднилась назвать точные сроки, когда системы флеш-мониторинга будут доставлены в Дагестан, и отметила, что задержка связана с прохождением процедуры государственных закупок. 

Современная система мониторинга позволяет назначить правильное лечение

Система флеш-мониторинга измеряет уровень сахара в крови в режиме реального времени. При наличии у человека, больного сахарным диабетом такой системы, у него отсутствует необходимость ежедневного многократного измерения уровня сахара в крови при помощи глюкометра, рассказал представитель "Монитора пациента" Сулейман Сулейманов.

Такая система особенно удобна для родителей, чьи дети больны сахарным диабетом, указал он. "Взрослые [больные сахарным диабетом] знают, когда у них падает или поднимается уровень сахара крови, а дети не могут самостоятельно контролировать и делать инъекции", - пояснил Сулейманов.

По его словам, помимо уколов инсулина больной сахарным диабетом вынужден от 5 до 10 раз в сутки брать кровь из пальца и проверять уровень сахара крови через глюкометр. При наличии системы флеш-мониторинга такая необходимость исчезает - устройство само считывает в реальном времени уровень сахара крови, отметил Сулейманов. "Система постоянно измеряет уровень сахара крови, и эти данные можно просматривать, можно напрямую приложить телефон, и в соответствующей программе появляются данные уровня сахара в крови", - рассказал он. Однако устройство способно измерять сахар в крови в течение 14 дней, затем считывающий модуль нуждается в замене, пояснил Сулейманов.

Правозащитник уточнил, что существует категория обязательных мер поддержки, положенных больным сахарным диабетом согласно федеральному и региональному законодательству, вне зависимости от типа болезни и индивидуальных особенностей больного, а есть категория помощи, решение о необходимости оказания которой в каждом отдельном случае принимается врачебной комиссией, к этой категории относится и система флеш-мониторинга, сообщил Сулейманов. "Если врачебная комиссия (в лечебном учреждении) решила, что пациенту положено устройство флеш-мониторинга, ему выдаётся рецепт на это устройство, и направляется заявка в Минздрав, который обязан закупить эти системы", - рассказал Сулейманов. По его словам, особых критериев, по которым врачебная комиссия принимает решение о необходимости установки больному системы флеш-мониторинга, нет. Стоимость одного устройства, которое работает в течении 14 дней, составляет от 4500 до 5000 рублей, сообщил Сулейманов. 

Система флеш-мониторинга необходима для людей с первым типом диабета, рассказал в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" врач-эндокринолог одной из городских поликлиник Махачкалы.

По его словам, у детей и подростков, больных сахарным диабетом первого типа, часты случаи снижения уровня сахара в крови (гипогликемии), это может произойти в любое время суток, в том числе и ночью. Система флеш-мониторинга помогает контролировать состояние и собирает данные об уровне сахара крови в течение суток. "Врачу очень удобно посмотреть, когда, в какие эпизоды понижался или повышался сахар. Для коррекции инсулинотерапии это большой плюс для нас и для пациента", - пояснил врач. Эндокринолог указал на важность установки системы флеш-мониторинга в самом начале заболевания инсулинозависимым с сахарным диабетом, так как это поможет подобрать максимально корректную форму лечения и максимально эффективные препараты для инсулинотерапии.

Примечание:

"Малоимущие жители Дагестана заявили о нерешенности проблем с детским питанием", "Жители Кабардино-Балкарии получили льготные лекарства после жалоб в прокуратуру", "Сотрудники онкодиспансера в Ейске заподозрены в хищении лекарств для льготников".

Автор: Магомед Ахмедов  источник: корреспондент "Кавказского узла"

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