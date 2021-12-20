Жители Нагорного Карабаха предложили отменить абонплату за связь на время перебоев

20 декабря 2021, 01:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При посредничестве российских миротворцев власти Нагорного Карабаха ведут переговоры с азербайджанской стороной для решения проблемы с сотовой связью, сказал руководитель пресс-службы аппарата президента непризнанной республики Ваграм Погосян. Пока связь работает с перебоями, нужно отменить ежемесячную абонентскую плату, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря жители Нагорного Карабаха пожаловались на проблемы с сотовой связью и интернетом. Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян связал сбои в работе телекоммуникаций с действиями Азербайджана. Особенно, по словам карабахцев, качество сотовой связи и интернета ухудшается в дневные часы. Специалисты уверены, что основная причина сбоев – работа систем глушения на азербайджанской стороне.

Жители Нагорного Карабаха в первый месяц после прекращения осенней войны 2020 года жаловались на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Для восстановления связи пришлось заменять поврежденные участки оптико-волоконного кабеля на участке Степанакерт – Лисагор через Лачинский коридор. Параллельно на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, началась прокладка собственных линий связи. Компания Azercell Telecom, в частности, анонсировала установку вышек 4G на всех территориях, перешедших под контроль Баку. В августе жители Нагорного Карабаха жаловались на частые отключения интернета и слабый сигнал сотовой связи, но по данным министерства инфраструктур, проблема возникла из-за отсутствия соглашения с Азербайджаном.

Министерство территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха сообщило 19 декабря, что "сбои сотовой связи происходят из-за того, что азербайджанская сторона глушит частоты". "Для решения проблемы, мы предпринимаем шаги путем переговоров", – говорится в заявлении.

Руководитель пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян уточнил, что переговоры с азербайджанской стороной ведутся при посредничестве миротворческого контингента России.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Нагорного Карабаха подтвердили, что еще с ноября сотовая связь работает с перебоями, они считают, что компания "Карабах Телеком" должна прекратить взимать ежемесячную абонентскую плату за услуги до тех пор, пока сотовая связь не будет налажена.

Жительница Степанакерта Нелли Авагимян заявила, что с ноября не пользуется услугами сотовой связи "Карабах Телеком", однако продолжает платить абонентскую плату, чтобы не потерять номер. "Я надеюсь, что сотовая связь будет налажена. Но считаю, что неправильно взимать с населения плату за услуги, если их нет. Я уже забыла, когда мне звонили, или когда я звонила кому-то по сотовой связи. В основном я пользуюсь интернетом или домашним телефоном, чтобы позвонить", – сказала женщина.

"Если государство не обеспечивает качественной связи, почему люди должны платить за такие неудобства каждый месяц?" – задается вопросом Аревик Петросян.

"Связь не используем, но зато деньги платим. А за что с нас берут абонплату? Может, люди не очень сильно возмущаются, послушно идут платить, потому и никто не думает, потому ситуация не сильно меняется", – предположила Анаит Хачатрян.

"Дело не в деньгах. Абонентская плата всего 500 драмов (чуть более доллара). Дело в том, что сотовой связи просто нет, а деньги с людей требуют. В Степанакерте хоть еще с нескольких попыток можно дозвониться, но когда я еду по работе в приграничные населенные пункты, там сотовая связь полностью отсутствует. Люди пользуются линейной (стационарной) связью, если установлена дома, а если нет, то полностью лишены связи с внешним миром", – сказал Самвел Акопян.

Государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что правительство пока не рассматривает возможность отмены абонентской платы пользователям сотовой связи, потому что после войны и с начала года уже были предоставлены льготы – снижение цен на абонентскую плату и минуты разговора. "Мы надеемся, что переговоры дадут результаты, и в скором времени сотовая связь будет налажена", – заметил Бегларян.

Отметим, что еще в первые дни войны 2 октября 2020 года компания "Карабах Телеком" была национализирована, а жители Нагорного Карабаха освобождены от оплаты сотовой и интернет связи до 1 января 2021 года.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".