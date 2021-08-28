Власти Нагорного Карабаха объяснили перебои с сотовой связью работой азербайджанских сетей

28 августа 2021, 20:46

Жители Нагорного Карабаха жалуются на частые отключения интернета и слабый сигнал сотовой связи. Проблема возникла из-за отсутствия соглашения с Азербайджаном, заявило карабахское министерство инфраструктур. Азербайджан намеренно воздействует на телекоммуникации Нагорного Карабаха, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

Как писал "Кавказский узел", жители Нагорного Карабаха в первый месяц после прекращения осенней войны 2020 года жаловались на нестабильную сотовую связь и проблемы с интернетом. Для восстановления связи пришлось заменять поврежденные участки оптико-волоконного кабеля на участке Степанакерт - Лисагор, через Лачинский коридор. Параллельно на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, началась прокладка собственных линий связи. Компания Azercell Telecom, в частности, анонсировала установку вышек 4G на всех территориях, перешедших под контроль Баку.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По их итогам непризнанная Нагорно0Еарабахская республика утратила контроль над двумя третями территории, включая так называемый "Пояс безопасности". Какие это территории, указано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

На всей территории Нагорного Карабаха средства телекоммуникации, включая мобильную связь и интернет, длительное время работают с перебоями, а в некоторых общинах население полностью лишено доступа к связи, констатировал омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Особенно проблемы со связью ощущаются в тех общинах, которые близко расположены к линии соприкосновения военных сил", - отметил он.

По словам омбудсмена, его аппарат провел расследование причин неполадок. "Собранные факты свидетельствуют о том, что доступ к мобильной связи и Интернету на территории Арцаха (то есть Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") ограничен тем, что азербайджанцы воздействуют на частоты и технические средства, используемые компаниями, предоставляющими услуги в области телекоммуникаций", - написал Степанян 27 августа на официальной странице в социальной сети Facebook.

Он заявил, что "действия азербайджанской стороны создают препятствия для осуществления права народа Арцаха на свободу пользования телефонной связи и других средств коммуникации и на получение информации".

Министерство территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха с марта 2021 года проводит исследования и измерения, которые выявили помехи на некоторых уровнях радиочастот, в том числе в области мобильной связи и FM-радиостанций, сообщил представитель ведомства корреспонденту "Кавказского узла". "Нарушения возникли из-за отсутствия соответствующих договоренностей с Азербайджаном в области распределения радиочастотного диапазона", - считают в министерстве.

В ЗАО "Карабах Телеком" корреспонденту "Кавказского узла" указали, что проблемы с интернетом и сотовой связью особенно актуальны за пределами Степанакерта. "Проводятся плановые работы с целью модернизации сети", - сообщил представитель компании.

Компания "Карабах Телеком" действует в Нагорном Карабахе с 2002 года, она была единственным оператором в республике в сфере связи вплоть до осеннего обострения конфликта в 2020 году. В первые дни войны, 2 октября 2020 года, власти Нагорного Карабаха ограничили деятельность "Карабах Телеком", передав полномочия правительству. На сегодня в Степанакерте услуги мобильного интернета и сотовой связи предлагает также ЗАО Viva-MTS из Армении.

Жители Нагорного Карабаха рассказали о проблемах из-за плохой связи

Проблемы с интернетом и сотовой связью существуют больше месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Мариам Григорян. "Ужасная сотовая связь, а мобильный интернет часто отключается. Невозможно дозвониться, часто абонент просто недоступен. Ни номер "Карабах Телеком", ни номер Viva-MTS не работают нормально. Хорошо, хоть стационарные телефоны не отключают", - рассказала она.

О перебоях со связью сообщил и Виген Гаспарян из Мартуни. "Мы же все время в интернете. Читаем новости, узнаем, что происходит в мире и вокруг нас. А когда интернет-связь работает плохо, ничего не остается, как звонить - но тут выясняется, что и дозвониться невозможно. Все время залезаешь в телефон, чтобы узнать, какой из способов связи наладился. Но нам сказали, что ведутся работы и через некоторое время все наладиться, перебоев не будет. Остается надеяться, что проблему устранят в скором времени", - сказал мартунинец.

"Мы все так привыкли звонить по всякому поводу и без повода родным, что когда отключается связь, чувствует себя неуютно. А сейчас, в послевоенное время, перебои со связью доставляют только тревогу - в голову приходят только плохие мысли, когда не можешь дозвониться", - указал житель Степанакерта Айк Аванесян.

Жительница Аскеранского района Араксия Арйрапетян сообщила, что в их селе интернет-связь работает отлично, а вот с сотовой связью возникают проблемы.

"Скоро начнутся школьные занятия. А я звоню своему ребенку часто, чтобы узнать, где он, добрался ли до дома после занятий. Если связь будет такая же, как сейчас, я просто сойду с ума. Как я смогу узнать, где мой ребенок в какое-то определенное время? Я просто должна буду ежедневно отпрашиваться с работы и забирать его из школы, чтобы он не заигрался где-то", - отметила жительница Нагорного Карабаха Лаура Григорян.

Подробнее об осеннем обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"