Закарья Набиев. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6LI5_g18c3w

06 декабря 2021, 18:55

Дагестанский фермер прекратил голодовку после обещания властей об аренде земли

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Фермер Закарья Набиев сообщил, что готовился продолжать голодовку до выполнения властями Шамильского района обещания заключить с ним договор аренды, но вынужден был 3 декабря прекратить акцию из-за необходимости пасти коз далеко в горах.

"Кавказский узел" писал, что житель села Ходота Закарья Набиев 30 ноября провел пикет в центре Махачкалы, на котором заявил, что местные власти мешают ему заниматься сельским хозяйством. Фермер потребовал встречи с главой Дагестана и сообщил о начале голодовки. На следующий день, 1 декабря, власти Шамильского района пообещали оказать фермеру юридическую и консультативную помощь.

Закарья Набиев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что 2 декабря был принят главой Шамильского района, однако голодовку прекращать не стал. "Я с самого начала решил держать голодовку как минимум одну неделю. После встречи с главой я не прекратил голодовку, так как и раньше мне обещали решить мои вопросы. Но так оно все и оставалось обещаниями. Поэтому я хотел, чтобы мне дали какие-либо гарантии", - рассказал Набиев корреспонденту "Кавказского узла".

Однако фермер вынужден был прекратить голодовку гораздо раньше, чем рассчитывал - 3 декабря. "Я пошел в горы пасти своих коз. Это примерно три-четыре километра от села. В обеденное время я вернулся в село, чтобы совершить коллективный пятничный намаз, и пошел обратно к отаре. Получилось в день 12 километров пути. Такие расстояния в моем возрасте преодолеть очень сложно с голодовкой и опасно для здоровья. Поэтому я решил отказаться от нее", - пояснил Набиев.

Он сказал, что оформление земли необходимо для участия в государственных программах поддержки. "Этот земельный участок на окраине села - он заброшен. Им, наверное, последние 200 лет никто не пользуется. Там, кроме кустарников, ничего и не растет. Я своими силами его благоустраивал, сажал деревья. Но чтобы получить государственные субсидии или гранты, необходимо оформить на него документы. В этом глава района пообещал помочь. Хоть мне и раньше много раз обещали, надеюсь, в этот раз все получится", - выразил надежду Закарья Набиев.

На встрече главы Шамильского района Магомеда Гасанова с Закарьей Набиевым присутствовал и глава села Хотода Магомед Гаджиев, сообщается в публикации на странице администрации района в Instagram. "Обе стороны изложили свое видение дела и пришли к договоренности о выделении земельного участка в аренду для сельхознужд. В свою очередь, Набиев должен легализовать деятельность", - говорится в публикации от 2 декабря. Там указано, что глава района выразил готовность оказать содействие в оформлении документов и обращении в Минсельхозпрод Дагестана для участия в конкурсе на получение гранта.

По данным на сайте Федеральной службы государственной статистики России, в селе Ходота на 1 января 2021 года проживало 1065 человек.

Примечание:

"Жители Урмы заявили о захвате власти главой села", "Глава Левашинского района назвал размер выплат жителям пострадавших от непогоды сел", "Жители дагестанских сел потребовали открыть построенные на отгонных землях школы".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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