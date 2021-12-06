Масштабные учения МВД и Росгвардии в Чечне стали вторыми за 12 дней

06 декабря 2021, 14:29

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В столице Чечни прошли масштабные антитеррористические учения полиции и Росгвардии, следует из опубликованного 4 декабря репортажа гостелеканала "Грозный". Эти учения стали вторыми после прошедших в конце ноября совместных маневров двух ведомств на границе Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября все силовые подразделения Чечни были выдвинуты на границы республики после несостоявшейся встречи Магомеда Даудова и представителей Совета тейпов Ингушетии на реке Фортанге, разделяющей Чечню и Ингушетию. Трехдневные учения демонстрируют готовность Чечни к войне на фоне нестабильной ситуации в мире, пояснил тогда Рамзан Кадыров. Эти учения носили в основном демонстрационный характер, но маневры чеченского управления Росгвардии вызывают беспокойство, поскольку цели столь масштабной и беспрецедентной операции неясны, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Несмотря на ссылки Кадырова на нестабильную ситуацию в мире, граница Чечни - в основном административная. Республика соседствует с Ингушетией, Северной Осетией, Ставропольским краем и Дагестаном. Из иностранных государств Чечня граничит лишь с Грузией, причем на этом участке границы нет действующего погранперехода. Дорога к грузинской границе есть, но не имеет федерального значения. Власти Чечни проложили ее в 1998 году, то есть во время вооруженного конфликта с федеральным центром, в надежде прорвать блокаду, но Грузия воспротивилась этому, сообщил 13 ноября 2019 года ТАСС.

На минувшей неделе в Чечне прошли "масштабные учения Росгвардии и МВД", сообщила поздно вечером 5 декабря ЧГТРК "Грозный" на своей странице в Instagram. "Основная цель организации и проведения маневров - это, прежде всего, повышение уровня знаний и тактических навыков личного состава и их постоянной готовности противостоять возможным угрозам и вызовам. О ходе учений докладывали Главе Чеченской Республики, он оценивал действия правоохранителей", - говорится в публикации.

Видеосюжет о прошедших учениях телекомпания разместила 4 декабря в YouTube, видео озаглавлено "В ЧР прошли масштабные учения Росгвардии и МВД". По легенде, группа из 20 террористов проникла в Грозный, пояснили авторы телесюжета. В репортаже длительностью 17,5 минуты подробно показаны все этапы спецоперации, от объявления тревоги и оцепления города до штурма заброшенного здания, в котором скрывались условные террористы.

Значительная часть телесюжета посвящена присутствию Рамзана Кадырова на месте учений. В частности, зампредседателя Совета общественной и экономической безопасности Вахит Усмаев и первый замначальника управления Росгвардии Даниил Мартынов детально комментируют главе Чечни этапы проведения спецоперации. Согласно репортажу, на месте учений Рамзана Кадырова сопровождали, в частности, глава МВД Чечни Руслан Алханов и вице-премьер по силовому блоку Абузайд Висмурадов.

"Данные учения проводятся в рамках вашего поручения, и эти учения мы проводим еженедельно на разных объектах", - пояснил в телесюжете Рамзану Кадырову Даниил Мартынов.

На кадрах видно, что после штурма здания один из силовиков хромает, его ведет, поддерживая, другой силовик. Командир ОМОН "Ахмат-Грозный" Анзор Бисаев доложил Кадырову, что силовика ранило осколком в ногу, о состоянии раненого пока ничего не известно, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В самом телесюжете Анзор Бисаев говорит на чеченском языке. Вахит Усмаев в конце телесюжета признал, что на учениях были допущены "недочеты". "Шеф был доволен. А насчет недочетов - я послал командиров к каждому подразделению, они проверят, мне доложат, все недочеты мы исправим. Шеф был доволен, главное", - сказал журналистам Вахит Усмаев.

К 14.18 мск под публикацией ЧГТРК "Грозный" в Instagram размещено 32 комментария, их авторы выразили восхищение чеченскими силовиками. Комментарии к телесюжету на YouTube-канале компании отключены.

Напомним, масштабным учениям, прошедшим в Чечне в ноябре, предшествовал конфликт из-за спора о границе Чечни и Ингушетии. 11 ноября "Чеченавтодор" провел земляные работы на берегу реки Фортанги, рабочие отвели речные воды в сторону, что вызвало возмущение в Ингушетии. Рамзан Кадыров заявил, что протест организовала в Ингушетии "кучка провокаторов, которые пытаются разыграть националистическую карту", а также указал, что способен отнять у Ингушетии земли, перешедшие к республике во времена Джохара Дудаева.

21 ноября чеченская делегация приехала на берег Фортанги, чтобы по шариату решить вопрос о принадлежности приграничных земель, однако представители Ингушетии не явились. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов фактически потребовал у ингушской стороны явиться на встречу, поэтому она и не могла состояться, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. 3 декабря стало известно, что земляные работы, которые стали причиной спора о границе, завершены, а река возвращена в прежнее русло.

Подробнее о возникших в ноябре спорах вокруг чечено-ингушской границы рассказывается в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

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