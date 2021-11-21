Сочинцы потребовали прекратить строительство здания во дворе их дома

21 ноября 2021, 07:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жильцы дома в Сочи обратились с жалобами к правоохранителям с просьбой проверить законность выданного мэрией разрешения на строительство многоэтажки почти вплотную к их дому. Двое местных жителей пострадали во время конфликта с рабочими, которые возводили строительный забор во дворе дома.

Конфликт между жильцами дома на Курортном проспекте и рабочими произошел ночью 20 ноября.

По словам жильцов, они пытались остановить строительные работы на придомовой территории 120-квартирного дома, и один из рабочих выпрыснул газ из баллончика в глаза двум жильцам этого дома. После этого соседи вызвали пострадавший скорую помощь и полицию, но нападавшие скрылись до приезда полиции, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

Два сообщения о том что в микрорайоне Искра на оползне ведутся строительные работы у дома на Курортном проспекте, поступили на sms-сервис "Кавказского узла" 12 ноября. "Дом 1980 года постройки, (в нем) пять этажей и восемь подъездов... проживает более 600 человек. Расположен он на крутом оползневом склоне без свай и подпорных стен. Имеет трещины. Одна квартира уже признана аварийной и подлежит расселению", - написал автор сообщения. Он сообщил, что в конце октября мэрия Сочи выдала разрешение на строительство семиэтажного здания с подземным этажом на участке, вплотную прилегающем к этому дома, и теперь жильцы опасаются за свою жизнь и имущество. 10 ноября на оползневом склоне "без проведения геологоразведки и независимой экспертизы", началось строительство. При этом публичные слушания проводились формально, отметил второй автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

«Конфликт произошёл из-за того, что застройщиками было нарушено обещание о прекращении стройки, данное жителям и зам главы начальника УВД Хостинского района. После 22.00 мск строители с подрядчиком начали сварочные работы по установке строительного забора вокруг придомовой территории нашего дома, где растут прекрасные деревья и которой мы всегда пользовались с момента постройки дома в 1985 году", - рассказала потерпевшая Яна Калейджян.

По ее словам, жильцы дома вышли на шум, вызвали полицию, и во время разбирательства один из строителей неожиданно применил газовый баллончик, газ от которого попал в лицо мне и рядом стоящему парню. Видимо, он хотел чтобы люди ушли и не мешали им уничтожать деревья и огораживать территорию. Мне было очень больно, у меня горело все лицо. Я ничего не видела вообще. И сейчас, все как в тумане. Соседи вызвали скорую, меня и еще одного пострадавшего забрали. Как нам стало известно позже, к приезду полиции застройщики покинули место происшествия. И полиция до сих пор не установила их личности", - рассказала Калейджян.

Жильцы просят администрацию города приостановить стройку для выяснения подлинности документов о разрешении на строительство, так как работы ведутся в одном метре от стен нашего дома, сказала она. "Дом и так весь в трещинах, а если начнется стройка на оползневом участке, который держат корнями деревья, то наш дом рухнет или сползет на проезжую часть Курортного проспекта», - сказала потерпевшая.

Второй потерпевший Виктор Трофимцов скзала, что сразу не понял, что произошло и на несколько часов потерял зрение. «Я шел вечером домой и вдруг увидел, что придомовую территорию нашего дома, которой мы всегда свободно пользовались, огораживают строительным забором. При этом повреждают деревья, который растут у нас. Вокруг было много соседей, человек 20-ть. Они все просили застройщиков прекратить ночные работы. Я подошел поближе, и вдруг один из строителей распылил газовый баллон мне прямо в глаза. Рядом со мной стояла девушка. Ей он также попал газом прямо в лицо. До сих пор у меня режет глаза. Предстоит курс лечения. Заявления ( в полицию) нами поданы», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" второй потерпевший Виктор Трофимцов. У женщины пострадал правый глаз. У мужчины оба глаза. Пострадавшим от криминальной травмы пациентам поставлены диагнозы: «химический ожег глаз».

Оба жильца пострадали от «химического ожога глаз». 34-летнюю Яну Калейджян и 37 -летнего Виктора Трофимцова на скорой доставили в городскую больницу № 4, где им была оказана экстренная помощь: промыли и закапали в глаза, выписали капли, назначено лечение у офтальмолога по месту жительства, следует из справок, выданных 20 ноября офтальмологом горбольницы № 4. Копии справок имеются в распоряжении «Кавказского узла».

Местная жительница Ольга Малышева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 19 ноября в 23.00 мск гуляла с собакой и увидела, что на во дворе ведутся работы по установке забора. «Я позвала жителей... Мы перекрыли в единственный, оставшийся незакрытым, проем. А тем временем один из рабочих прыснул из газового баллончика прыснул в глаза Яне и Виктору. Прозвучали и оскорбления с его стороны. Затем они скрылись, только охранник остался. Мы вызвали ППС и скорую помощь", - сказала она.

Правоохранители выступают на стороне застройщика, считают жильцы. «Он (полицейский), приходя на площадку, здоровается с ними за руки... (к жильуам) агрессивно настроен изначально... Да и в целом УВД Хостинского района идет с нами на контакт только после звонка в дежурную часть МВД по Краснодарскому краю... У нас нет (во дворе) ни одной нормальной детской площадки, ни одного места, куда бы могли выйти пожилые люди и посидеть, пообщаться, нет ни одного сквера. Это единственный ровный участок земли, где бы все это могло бы уместиться. Вместо этого чиновники хотят построить там гостиницу, которая может поставить под угрозу наш дом и жизни людей, которые в нем проживают», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" жилец дома Станислав Летвин.

«Дом и так стоит на плывучих грунтах, и любое вмешательство приведёт к тому, что он начнёт сползать, складываться», - считает Галина Корзун. Она рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что во дворе дома перед Олимпиадой строили трансформаторную подстанцию, после этого в их доме, который расположен выше и дальше, пошли трещины.

Дина Полотенко рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что проживает в доме с матерью, которой 72 года. «Наш восьмиподъездный дом стоит на оползневом склоне. В 20-х числах октября мы узнали новость, что площадка, находящаяся ниже на метр от нашего дома, отдана под строительство семиэтажной гостиницы», - сказала она.

Полотенко утверждает, что подрядчик не проводил исследование грунта. «Группа активистов дома обращалась и к депутатам и в администрацию города и в прокуратуру. Но пока только одни обещания (разобраться в ситуации)», - сказала она.

Нонна Лагвилава рассказала, что живет в доме на Курортном проспекту с 1985 года, с момента, когда его принятия в эксплуатацию. Придомовой территории перед подъездами, всегда было очень мало, так как рядом с домом проходит автодорога. «Территория, которую у нас отбирают, всегда была единственным более менее просторным местом и для взрослых и для детей. Жители всех восьми подъездов спускались на эту площадку посидеть на скамейках, погулять с детками», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». Она посетовала, что во дворе этого дома и соседних нет детских площадок. «Ранее эту площадку (где планируется строительство) после ливней всегда заливало глиной и камнями, жители наших нижних подъездов всегда выходили её расчищать так как это единственное место у дома для прогулок», - сказала Лагвилава.

Чиновник мэрии, который выдал разрешение на строительство дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по заявлениям граждан полицейские проводят проверку. "Они проверят законность выдачи мной разрешения", - сказал он.

Замглавы районной администрации Харлампий Холили сказал корреспонденту "Кавказского узла", что будет действовать в интересах жителей и пытаться остановить застройку двора.

Застройщик Иван Нагарьян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что «ничего не знает об этом случае».

Жильцы обратились в различные инстанции, а также к Президенту России и в суд с требованием проверить законность выданного мэрией разрешения и остановить захват придомовой территории и ее застройки, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Игорь Филимонов. Он обратил внимание на то, что забор устанавливается в метре от дома. Участок выдали застройщику без торгов, утверждает он.

Если участок земли не был выставлен на торги, то разрешение на строительство на нем незаконно, считает адвокат Сергей Костюк. Напавшие на жильцов рабочие должны ответить по статье 213 УК РФ о хулиганстве и статье 115 УК РФ о причинении вреда здоровью, кроме того, их следует наказать за испорченное ночными работами благоустройство двора и за уничтожение деревьев, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В дежурной части отдела полиции Хосты корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что заявления от жителей по факту стройки и хулиганских действий рабочих получены. "Очевидцы опрошены. Заявления будут рассмотрены в течении месяца и будет принято решение", - сказал сотрудник полиции.

"Кавказский узел" также писал о жалобах жильцов улицы Известинская в Сочи. Из-за четырехэтажного дома происходит смещение грунта, в стенах их домов появились трещины, а решение суда о сносе этого здания не исполняется, сообщили они 17 ноября. В мэрии ситуацию назвали спором горожан с застройщиком, а юрист напомнил чиновникам об уголовной ответственности в случае ЧП.