Правительство Нагорного Карабаха анонсировало общенациональный карантин

21 ноября 2021, 00:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Карантин по коронавирусу, действующий в Степанакерте и еще 14 общинах, решено распространить на весь Нагорный Карабах. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 100 пациентов больниц непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 ноября по 1 декабря власти республики объявили карантин в Степанакерте, городе Чартар, райцентрах Мартакерт, Мартуни, Аскеран и 10 сельских общинах Мартунинского района. Там запрещены публичные и торжественные мероприятия.

С 13 октября в Нагорном Карабахе введен обязательный масочный режим в общественных местах, студентов перевели на дистанционное обучение, а школьники с 18 октября по 15 ноября были отправлены на каникулы. В середине ноября занятия возобновились только для начальных классов.

Госминистр Артак Бегларян заявил на совещании правительства Нагорного Карабаха о необходимости новых ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. "Если с начала года по сентябрь регистрировались ежемесячно лишь десятки случаев зараженных, то в октябре их число достигло 954, а по состоянию на 19 ноября – 1294 случаев, а смертей с начала года по сентябрь – 17 человек, в октябре - 10, а в ноябре их было уже 31", - перевел слова Бегларяна корреспондент "Кавказского узла".

По словам Бегларяна, решено в ближайшие дни ввести общенациональный карантин. "Согласно Закону о санитарно-эпидемиологической безопасности населения, мы намерены ввести общенациональный карантин на следующей неделе", - написал 20 ноября Бегларян на своей странице в Facebook.

Он подметил, что "основная цель предлагаемого карантина - резко снизить число заражения и смертей, довести распространение до управляемой и стабильной среды и способствовать активной вакцинации для скорейшего восстановления нормальную жизнедеятельности в республике".

Выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 20 ноября, госпитализированы 134 зараженных, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха. 21 пациент находится в крайне тяжелом состоянии, еще 79 - в тяжелом. Больные, которые переносят COVID-19 в легкой форме, находятся на амбулаторном лечении. Всего в непризнанной республике в этом году сделали 21141 тест, 3438 из них дали положительный результат.

Вакцинация против COVID-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививки делают в амбулаторно-поликлиническом отделении Республиканского медицинского центра, в степанакертском медцентре "Аревик" и в областных медучреждениях. По словам начальника Государственной гигиенической и противоэпидемической инспекции Офелии Арутюнян, вакцинированы более 2600 человек.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".