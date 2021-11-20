Адвокаты Магамадова и Исаева заявили отвод судье

20 ноября 2021, 17:14

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Суд в Чечне необоснованно отказался передать дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева на рассмотрение в другом регионе, заявила защита. Адвокаты призвали Генпрокуратуру включиться в судебный процесс, сообщила Кризисная группа "СК SOS"*.

"Кавказский узел" сообщал, что 12 октября в Ачхой-Мартановском суде состоялось предварительное слушание уголовного дела братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты подали ходатайство о передаче дела на рассмотрение в суд другого региона, потому что не надеются на объективное рассмотрение дела в Чечне. Параллельно чеченские следователи отказались возбуждать уголовное дело по жалобам юношей на пытки, назвав это уловкой для ухода от уголовной ответственности.

Силовики в начале февраля вывезли 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего, из Нижнего Новгорода. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные показания о помощи боевику продуктами. С конца июля по середину августа адвоката Салеха Магамадова и Исмаила Исаева не допускали к подзащитным. Когда он с ними встретился, юноши рассказали, что их неоднократно избивали и требовали молчать об этом. Защита подала заявление в Следственный комитет. В сентябре Правозащитный центр "Мемориал"** признал Исаева и Магамадова политзаключенными.

Вчера, 19 ноября, в Ачхой-Мартановском суде состоялось первое заседание по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Суд уже в третий раз не стал рассматривать ходатайство о передаче дела в другой регион, несмотря на то, что ранее данный суд подобное ходатайство принимал - только направлялось оно не за пределы региона, в в Верховный суд Чечни, который не уполномочен разбирать такие вопросы, сообщили в Кризисной группе "СК SOS".

Адвокаты заявили отвод судье. Отказ суда она намерены обжаловать. Следующее заседание в Ачхой-Мартане должно состояться 22 ноября. Защита подала заявление в Управление генпрокуратуры по Северо Кавказскому и Южному Федеральному округу с просьбой обеспечить участие представителя Генеральную прокуратуру в рассмотрении дела.

Адвокаты уже пытались передавать ходатайство в Пятый кассационный суд на Ставрополье, однако Ачхой-Мартановский районный суд отказал в передаче, заявив, что жалоба передана несвоевременно. Защита не согласна с этой мотивировкой.

В ходатайстве о передаче дела в другой регион адвокаты, сотрудничающие с Кризисной группой "СК SOS", напомнили, что в эфире государственной телекомпании "Грозные" транслировались угрозы "убийства чести" в адрес Магамадова и Исаева. Кроме того, руководство республики открыто выражало уверенность в виновности братьев, что можно расценивать как давление на судебную систему. Защита отметила и обстоятельства задержания братьев чеченскими силовиками в 2020 и 2021 годах, расценив это как похищение. В ходатайстве указано, что адвокатам неоднократно отказывали в допуске к арестованным в Чечне юношам. Еще один аргумент защиты состоит в том, что Ачхой-Мартановский суд уже был задействован в рассмотрении этого уголовного дела, так как ранее продлял Магамадову и Исаеву меру пресечения.

Ранее братья были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Сейчас они обвинены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева, причем министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев еще до их ареста заявил, что молодые люди уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* "СК SOS" - новый проект бывшей команды экстренной помощи Российской ЛГБТ-сети, оператором которой выступает фонд "Сфера", внесенный Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов.