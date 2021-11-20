ЕСПЧ потребовал обеспечить адекватную медпомощь азербайджанскому дипломату Гасанову

20 ноября 2021, 13:05

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Европейский суд по правам человека принял решение о проведении обеспечительных мер в отношении бывшего генпрокурора и посла Азербайджана в Сербии Эльдара Гасанова в связи с состоянием его здоровья. Защита считает необходимым срочно госпитализировать его.

Как писал "Кавказский узел", Эльдару Гасанову грозит до 10 лет заключения. Защита просила отпустить Гасанова на свободу в связи с ухудшением его здоровья, но прокуратура заявила, что у обвиняемого нет заболеваний, несовместимых с арестом. Заседание 3 сентября прерывалось из-за ухудшения самочувствия Гасанова, но изменить ему меру пресечения суд отказался. Адвокаты Гасанова также выражали недовольство тем, что суд мешает работе журналистов. 9 сентября Гасанов отверг обвинения в суде.

Гасанов в 2001-2013 годах был послом Азербайджана в Румынии, а с 2013 по 2020 год – Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Его задержали 13 августа 2020 года по обвинению в нецелевом использовании средств госбюджета и злоупотреблении полномочиями. Гасанов заявил о своей невиновности, правозащитники связали преследование бывшего посла с его политическими амбициями. Адвокат Джавад Джавадов сообщил, что его подзащитному наряду с обвинениями в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом использовании средств были предъявлены обвинения в присвоении и растрате, легализации незаконно полученных средств и подделке документов.

ЕСПЧ 19 ноября принял третье решение по делу Гасанова на основании Правила 39 Регламента. "Это Правило предусматривает оперативное вмешательство ЕСПЧ при возникновении угрозы здоровья или жизни заявителя. В таких случаях Страсбургский суд требует от правительств защитить жизнь, здоровье, безопасность заявителя. В отношении Эльдара Гасанова ЕСПЧ уже дважды принимал такие решения - в мае и июне этого года. После этого, хотя и с длительным затягиванием времени, Гасанова переводили в госпиталь Службы государственной безопасности (СГБ). Но эффективного лечения он так и не получил. Более того, сейчас его с серьезными проблемами приводят в суд, где он периодически падает и его увозят на носилках", - рассказал адвокат Гасанова Джавад Джавадов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, новое решение ЕСПЧ принято на основании обращения защиты.

"В октябре комиссия Минздрава пришла к заключению, что, хотя Гасанов страдает [различными] болезнями, необходимости в стационарном лечении нет. Это заключение было направлено в ЕСПЧ. Мы со своей стороны представили в Страсбургский суд заключение врачей из Турции, которые указали, что пациент с такими серьезными заболеваниями должен получать квалифицированную медицинскую помощь в стационарным условиях. Даже комиссия Минздрава, хотя и отметила отсутствие необходимости госпитализации, указала на надобность проведения физиотерапевтических процедур, физических упражнений. Но они сами себе противоречат. Ибо в СИЗО таких условий нет", - заявил адвокат.

Он сообщил, что ЕСПЧ, приняв во внимание доводы защиты, потребовал от правительства обеспечить Эльдару Гасанову "адекватную высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе в стационарных условиях". Кроме того, ЕСПЧ обязал правительство регулярно информировать о медицинской помощи, оказываемой Гасанову во время содержания под стражей.

"В этот раз ЕСПЧ ставит вопрос в более жесткой форме. Если власти не примут мер, то следующим решением Страсбургского суда может быть вовсе однозначное требование освобождения Гасанова из-под стражи", - предположил Джавад Джавадов.

Адвокат добавил, что на основе решения ЕСПЧ защита будет настаивать на госпитализации Гасанова.

Сам Гасанов 19 ноября рассказал в суде об ухудшении его состояния здоровья. Аудиозапись выступления была опубликована в местной прессе, в том числе на новостном сайте Gununsesi.info. "За последние три дня моя правая сторона почти на 65-70 не функционирует. По этому поводу в суд поданы медицинские документы, копии у меня есть. За последние два месяца у меня пульс держится на 110-125 [ударах в минуту]. В этом возрасте, вы знаете, что это значит для человека с хроническим сердечным заболеванием. Я принимаю тяжелые препараты от диабета. Когда я поступил в СИЗО СГБ, принимал 18 [наименований] лекарств, сейчас я вынужден употреблять 31 препарат", - сказал Гасанов, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Эльдар Гасанов заявил, что несмотря на осложнение его болезней, одним из чиновников введен запрет на оказание ему специализированной медицинской помощи. Имя чиновника он не назвал.

Адвокат считает, что "судебное следствие ведется необъективно". "Наши ходатайства отклоняются. Суд не реагируют на заявления Гасанова и защиты о необходимости обеспечения ему качественного лечения. Против Эльдара Гасанова нет ни одного достоверного доказательства. Его подписи нет ни под одним финансовым документом. Свидетели не дают прямых показаний против него. Сейчас близится к завершению этап слушаний свидетельский показаний, потом суд будет исследовать доказательства и далее состоятся выступления сторон", - сказал Джавад Джавадов.

Получить комментарии в СГБ не удалось.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов, комментируя ситуации с Эльдаром Гасановым, отметил, что, "несмотря на решения ЕСПЧ, он не обеспечивается надлежащим лечением".

"Эльдар Гасанов - личность не однозначная. Он сам в свое время был генеральным прокурором (1995-2000 гг.) и имел прямое отношение к политически мотивированным арестам неугодных власти лиц на основе сфабрикованных обвинений. Будучи послом, он также служил режиму. Но, видимо, оказался в немилости. Однако независимо от характеристики, личности и восприятия в обществе, каждый гражданин Азербайджана обладает правами, гарантированными Конституцией и Европейской конвенцией, и эти права должны соблюдаться. Правительство обязано обеспечить ему квалифицированное лечение", - заявил правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник Эмин Гусейнов считает несерьезными предъявленные Гасанову обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств. "Эльдар Гасанов считался богатейшим человеком. Он тратил собственные средства, чтобы расположить представителей высшей власти к себе. Он щедро финансировал благоустройство парков и установление памятников Гейдару Алиеву в странах пребывания - Румынии и Сербии", - отметил ранее Гусейнов.