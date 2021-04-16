Правозащитники связали преследование Эльдара Гасанова с его политическими амбициями

16 апреля 2021, 20:57

Бывший азербайджанский посол в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов нуждается в срочной медпомощи, но реакции на обращение адвокатов к президенту Азербайджана пока не было, сообщил его защитник. Обвинения, предъявленные Гасанову, неубедительны, реальной причиной его ареста стала активная деятельность по наращиванию политического влияния, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", Эльдар Гасанов с августа 2020 года находится под арестом в связи с делом сотрудников МИД Азербайджана, подозреваемых в злоупотреблениях, получении взяток и присвоении бюджетных денег. Гасанов заявил о своей невиновности. По ходатайству защиты дело было выделено в отдельное производство и передано из Службы госбезопасности в Генпрокуратуру, что обнадежило Гасанова. 22 сентября апелляционный суд отказался освободить его под залог, а в октябре - продлил срок ареста. В марте адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Гасанова, а 14 апреля его защита обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой освободить Гасанова и содействовать в обеспечении ему лечения.

Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года, на следующий день суд в Баку арестовал его, а 17 августа президент Азербайджана отправил посла в отставку. Гасанову предъявлены обвинения по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 308-1.1 (нецелевое использование средств госбюджета) УК Азербайджана. По этим статьям Гасанову может грозить до семи лет лишения свободы.

Ответа на обращение адвокатов Гасанова к президенту Азербайджана ответа пока не поступало, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один из защитников бывшего посла Адем Мамедов.

«Мы отправили обращение всего два дня назад. С учетом занятости главы государства надо полагать, что возможно оно к нему еще не поступило или он не успел ознакомиться с письмом. В любом случае, мы надеемся, что реакция будет и Эльдару Гасанову, исходя из гуманитарных соображений, позволят получить качественную медпомощь в специализированных клиниках, - а для этого необходимо изменить ему меру пресечения», - сказал адвокат.

Защита также пока не получила ответа на обращение в следственное управление Генпрокуратуры и ходатайство об изменении меры пресечения в связи с состоянием здоровья обвиняемого. По словам Мамедова, состояние Гасанова остается тяжелым. «Он испытывает тяжелые боли в позвоночнике и фактически находится в предпараличном состоянии. На фоне острой формы сахарного диабета у него усиливаются сердечные боли. Если в ближайшее время не будет квалифицированного медицинского вмешательства, угроза его жизни возрастет», - отметил адвокат.

Следствие по делу продолжается, но защита пока не комментирует его ход. "Мой подзащитный просил не давать комментариев по существу обвинений. Единственное, что могу сказать, - он не признает себя виновным и действительно на данном этапе каких-либо достоверных доказательств (его вины) в деле нет. Факт в том, что тем бывшим сотрудникам МИД Азербайджана, которые были арестованы вместе с Гасановым и следствие которых ведет Служба государственной безопасности, мера пресечения уже изменена», - сказал Мамедов.

По одному делу с Эльдаром Гасановым были арестованы завуправлением делами МИД, председатель тендерной комиссии ведомства Фархад Молла-заде, глава хозяйственного отдела этой структуры Салим Ализаде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие чиновники. Кроме того, 16 июля 2020 года был отправлен в отставку глава МИД Эльмар Мамедъяров - его сменил Джейхун Байрамов. Случай с Гасановым стал первым арестом посла в истории Азербайджана со времени восстановления независимости. Послом на Балканах Гасанов был с 2013 года, до этого он 12 лет занимал пост посла в Румынии, а ранее был генпрокурором Азербайджана и служил в органах МВД.

По словам адвоката, в его практике были случаи, когда обвиняемому избирали меру пресечения после обращения к президенту. «В свое время, после нашего обращения к президенту Азербайджана была изменена мера пресечения бывшему командующему ВМС Азербайджана Шахину Султанову. Более того, он был частично оправдан и в итоге получил условный срок», - отметил Мамедов. Обращение защитников Гасанова, опубликованное в Facebook, было процитировано в ряде местных СМИ, добавил он.

Обращение адвокатов к главе государства само по себе не играет решающей роли в судьбе обвиняемого, полагает глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

«Позитивный результат в таких случаях достигается, если у самих властей зреет воля для освобождения - тогда обращение адвокатов или представителей общественности используется для повышения общественного резонанса «доброй воли». Другой случай - когда есть сильное международное давление и власть, чтобы показать, что освобождает арестованного не под нажимом, инициирует такие обращения от имени правозащитников или самих обвиняемых. Такие случаи были к примеру с блогером Мехманом Гусейновым или директором агентства Turan Мехманом Алиевым. В случае с Мехманом Гусейновым было закрыто новое уголовное дело в отношении него. Мехмана Алиева сначала освободили из под стражи, а потом дело и вовсе было прекращено, - но в обоих случаях было мощное международное давление и угроза санкций», - отметил правозащитник.

Он воздержался от конкретных прогнозов по делу Гасанова, отметив, что тот был не только послом, но и влиятельным силовиком в прошлом. "Он возглавлял Генпрокуратуру, мог иметь многих своих людей в силовых ведомствах. Гасанов был отозван почти синхронно с отстранением от работы других высокопоставленных лиц; павящая элита предприняла это в рамках мер по устранению «старой гвардии» чиновников-олигархов и кадрового обновления власти, привода на должности так называемых «технократов» и «менеджеров», - по крайней мере, эти утверждения звучали в СМИ и соцсетях. Обвинения в растрате бюджетных средств (в случае Эльдара Гасанова) выглядят неубедительными: за многие годы работы послом в странах Европы он наверняка наладил там неплохой бизнес и вряд ли мог позариться на какие-то небольшие средства из бюджета посольства», - считает правозащитник.

Бывший глава представительств Азербайджана в ЕС и Совете Европы, политэмигрант Ариф Мамедов также сомневается в обоснованности предъявленных Гасанову обвинений. Он обратил внимание, что Гасанов после отставки с поста генпрокурора был отправлен в "почетное изгнание" посолом, однако он не довольствовался дипломатической должностью и развивал международные политические и деловые связи.

«В 2013 году он основал международный Фонд сотрудничества и партнерства Черного и Каспийского морей, куда вошли политики и представителями деловых кругов многих государств - России, Турции, Казахстана, стран ЕС. Примечательно, что в Фонд, который возглавил сам Гасанов, вошли Ильхам Рагимов и Виктор Хмарин – университетские товарищи и приближенные к президенту России Владимиру Путину люди», - сказал Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

Политическое руководство Азербайджана, по мнению Мамедова, было встревожено такой бурной международной деятельностью Гасанова и его контактами в околокремлевских кругах. Помимо того, Гасанов, долго проработавший на руководящих должностях в Генпрокуратуре и МВД, наверняка располагал определенной поддержкой в силовых структурах Азербайджана. «Так что в случае форс-мажорных обстоятельств Гасанов мог стать опасной фигурой для правящего режима. Вполне вероятно, что его просто превентивно нейтрализовали", - заметил Мамедов.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов также усматривает политический подтекст в деле Эльдара Гасанова.

«Эльдар Гасанов, будучи Генпрокурором не ограничивался функциями госчиновника, - он имел влияние на политические процессы, входил во внутривластные альянсы. Для нейтрализации его фактически сослали на дипломатическую работу, но за рубежом он не умерил политические амбиции - расширил бизнес, политические связи. Одновременно в Азербайджане он наладил тесные контакты с общественными группами, онлайн-медиа, наверняка создал теневые группы поддержки в силовых и других властных структурах. Умение договариваться с разными группами, играть в плоскости закулисной политики и харизма превращали его в потенциального претендента на власть в перспективе. В то же время это сплачивало против Гасанова другие группы внутри власти: периодически в СМИ и соцсетях появлялись слухи о тайном финансировании Гасановым оппозиционно настроенных азербайджанских политэмигрантов в Европе. В конечном итоге внутривластная борьба привела к опале и аресту Гасанова», - сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

Он также считает несерьезными предъявленные Гасанову обвинения в «нецелевом использовании бюджетных средств». «Эльдар Гасанов считался богатейшим человеком, он тратил собственные средства, чтобы расположить представителей высшей власти к себе. Он щедро финансировал благоустройство парков и установление памятников Гейдару Алиеву в странах пребывания - Румынии и Сербии», - отметил Гусейнов.