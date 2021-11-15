Утвержден приговор жителю Дагестана за причастность к ИГ*

15 ноября 2021, 23:04

Апелляционный военный суд отказался смягчить приговор жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву, получившему 11 лет колонии за присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и за участие в ее деятельности.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 11 лет колонии строгого режима жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство"*.

Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим. Тем не менее коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Абдуллагаджиева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями Мурада Абдуллагаджиева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

По версии следствия, в феврале 2020 года Абдуллагаджиев, находясь на территории Ставропольского края, принес присягу руководителю запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", записав произнесение текста присяги на свой мобильный телефон и отправив это аудиосообщение через мессенджер иному лицу для последующей передачи руководителю ИГ*, а затем и принимал участие в ее деятельности до задержания сотрудниками правоохранительных органов 2 апреля 2020 года.