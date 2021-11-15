15 ноября 2021, 23:04
Утвержден приговор жителю Дагестана за причастность к ИГ*
Апелляционный военный суд отказался смягчить приговор жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву, получившему 11 лет колонии за присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и за участие в ее деятельности.
Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 11 лет колонии строгого режима жителю Дагестана Мураду Абдуллагаджиеву, обвиненному в причастности к деятельности террористической организации "Исламское государство"*.
Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим. Тем не менее коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Абдуллагаджиева виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.
Комментариями Мурада Абдуллагаджиева и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.
Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.
* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.
Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"