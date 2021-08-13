Житель Дагестана приговорен к 11 годам колонии за участие в ИГ*

13 августа 2021, 15:48

Военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Мурада Абдуллагаджиева виновным в принесении присяги лидеру террористической организации и участии в ее деятельности. Подсудимый признал вину, сообщила сегодня пресс-служба суда.

25-летний Мурад Абдуллагаджиев обвинялся в участии в террористической организации.

"Установлено, что в феврале 2020 года Абдуллагаджиев, находясь на территории Ставропольского края, принес присягу руководителю запрещенной международной террористической организации "Исламское государство". Подсудимый отправил аудиосообщение с присягой через мессенджер для передачи руководителю организации. Абдуллагаджиев принимал участие в деятельности ИГ* до его задержания сотрудниками правоохранительных органов 2 апреля 2020 года", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Подсудимый был признан виновным и приговорен к 11 годам в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Он признал свою вину, сообщили в пресс-службе.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в суд 13 марта, состоялись семь судебных заседаний, приговор был оглашен 12 августа. следует из карточки дела на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", два жителя Махачкалы обвинены в несообщении о преступлении Они знали, что их знакомый принимает участие в деятельности террористической организации и готовится к созданию на территории Дагестана и Ставрополья вооруженной группировки, но не проинформировали об этом правоохранительные органы, сообщило 9 августа следствие.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.