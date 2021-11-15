Магомед Магомедов и Шамиль Магомедов (справа). Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

15 ноября 2021, 17:25

Журналист Магомед Магомедов отпущен из отдела полиции

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики отпустили замглавреда "Черновика" Магомеда Магомедова после трехчасовых расспросов о пикете в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Магомедов заявил, что подаст жалобу на правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", силовики не дали сегодня коллегам журналиста Абдулмумина Гаджиева провести пикет в его поддержку и увезли в отдел полиции по Советскому району Махачкалы заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова. У здания райотдела собрались журналисты и правозащитники. Пришедший туда активист Салим Халитов развернул плакат в поддержку Гаджиева, тем самым продолжив сорванный пикет. Силовики потребовали от него объяснений и тоже завели активиста в здание райотдела, назвав это задержанием.

Журналист "Черновика" Магомед Магомедов вышел со своим адвокатом Шамилем Магомедовым из отдела полиции примерно в 16:20 мск, проведя там около трех часов. Как пояснил Магомедов, от него добивались дополнительных объяснений по поводу пикета. "Львиная доля дополнительных вопросов касалась того, каким образом я добираюсь на работу и к месту проведения пикета", - рассказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Магомедов намерен после обсуждения с юристом обжаловать действия силовиков. По мнению адвоката Шамиля Магомедова, перспективы признать действия силовиков незаконными имеются. "Объяснения можно взять и на месте. Оснований доставлять и держать несколько часов в отделе не было", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Одиночные пикеты в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева проводятся в Махачкале еженедельно. Его коллеги считают случаи давления на СМИ и уголовного преследования журналистов всероссийским трендом. По версии следователей, Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Следствие связывает их с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун", известным как Абу Умар Саситлинский - он объявлен в розыск по делу о терроризме. Все трое находятся под стражей в СИЗО Ростова-на-Дону. Гаджиев настаивает на своей невиновности.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, отметили участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" в июне 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Имам махачкалинской мечети дал показания в пользу Абдулмумина Гаджиева", "Суд признал незаконным задержание активистки Дибировой в Махачкале", "Суд встал на сторону активиста Манапова в деле против силовиков".

Автор: Расул Магомедов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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