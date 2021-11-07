Пользователи Instagram скептически отнеслись к отчету Чеченстата об окончании переписи

07 ноября 2021, 13:17

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Чечня стала первым регионом России, на 100% завершившим перепись населения, заявил руководитель Чеченстата. Некоторые жители Чечни скептически восприняли это заявление и сообщили в Instagram, что не участвовали в переписи.

Как писал "Кавказский узел", Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Особенностью переписи этого года стал расширенный список вопросов о языке, в том числе языке бытового общения. Это особенно важно для Кавказа, поскольку, если в крупных городах этническая идентификация играет незначительную роль, то в селах Дагестана или Чечни "очень важно, где ты живешь и на каком языке говоришь", пояснил "Кавказскому узлу" политолог и географ Дмитрий Орешкин.

Все жители Чечни прошли Всероссийскую перепись населения, заявил 6 ноября руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев. "Чеченская Республика стала первым и единственным регионом России, завершившим на 100% перепись населения", - привело его слова РИА Новости.

Это заявление Рамзана Дигаева размещено 6 ноября и в Instagram-аккаунте гостелекомпании "Грозный". "В республике работали около 3 тысяч переписчиков, 457 переписных и 2741 счетных участков. Также в круглосуточном режиме действовал штаб для консультации граждан по вопросам Всероссийской акции, а в каждом муниципальном районе ЧР была создана комиссия по проведению переписи населения", - говорится в публикации.

К 13.15 мск 7 ноября под сообщением размещено 82 комментария. Авторы многих из них, позиционирующие себя как жители Чечни, указали, что еще не приняли участия в переписи.

"Меня забыли", - написал, в частности, a_montana. "Я, который 10-й день сижу на карантине, и который не прошёл перепись", - заметил ms_magomadov.

"К нам так никто и не пришел, это уже не 100 процентов, да и к соседям тоже", - поделилась marina_benoo. "И к нам", - ответила salataeva_666. "То же самое", - подтвердила milanahasu.

"Почему меня не посчитали?" – задалась вопросом amina.con. "А я? Позор на мою голову - я не прошел перепись", - иронически заметил mansour_mr. "А почему к нам никто не приходил?" – поинтересовался dishno_83. "Про меня забыли", - написала в комментарии hedashabaeva95.

Схожие комментарии оставили и некоторые пользователи Instagram под публикацией ИА "Грозный-информ" об отчете Чеченстата. "Как так? К нам в квартиру никто не пришёл. Почти всегда дома", - написала, в частности, svetlanasigidina.

"А почему по домам не ходят не записывают?" – удивилась kolibri_94. "Ещё как ходят", - возразила на это theycallmeheda. "Где? Почему у нас не ходят?" – написала kolibri_94, не указав место проживания. "Я не знаю, но мы ходили) Я лично по несколько раз стучалась в одну и ту же дверь каждый день, ворота обычно закрывали некоторые. Не знаю, почему многие говорят, что не видели, но нас запомнила вся улица", - пояснила в ответ theycallmeheda.

Несколько пользователей соцсети обратили внимание на тональность заявления главы Чеченстата. "Как всегда, мы первые", - заметила, в частности, chechenka1812. "Мы, как всегда, лучшие", - написала al.isha1311. "Медаль в студию", - иронически прокомментировала отчет Дигаева hadizhat260.

Напомним, в соседней с Чечней Ингушетии в ходе прошлых переписей власти искусственно завышали численность населения для получения больших дотаций, рассказал "Кавказскому узлу" демограф Алексей Ракша. О том, что финансирование региона может быть связано с завышением численности населения, сообщил и ингушский правозащитник Тимур Акиев. Иное мнение высказали политолог Анжела Матиева и правозащитник Руслан Муцольгов, которые считают, что оснований говорить о приписках нет.