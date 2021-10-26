Суд в Хасавюрте отпустил чеченского силовика Бакарова под домашний арест

26 октября 2021, 05:01

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Задержанный в августе в Хасавюрте чеченский силовик Хусейн Бакаров отпущен под домашний арест до 3 ноября. Он будет находится у себя дома в Гудермесе.

Как информировал "Кавказский узел", 4 августа источники сообщили о задержании в Хасавюрте командира полицейской роты, состоящего в родстве с вице-премьером Чечни. По данным источника, речь шла о командире роты батальона патрульно-постовой службы в Гудермесском районе Чечни Хусейне Бакарове. 5 августа полицейские по Хасавюрту подтвердили задержание силовика из Чечни, но сообщили, что он отпущен на свободу.

Задержание силовика из Чечни прошло 3 августа в рамках операции "Оружие". Житель Гудермеса Хусейн Бакаров находился в поселке Винсовхозный близ Хасавюрта с работающим пистолетом "Глок-17", сообщил источник в правоохранительных органах.

Хасавюртовский городской суд не продлил заключение под стражу бывшему командиру роты батальона ППС в Гудермесском районе Хусейну Бакарову и отпустил его под домашний арест, сообщает 25 октября "Черновик".

Под домашний арест Бакаров отправлен до 3 ноября - до срока завершения предварительного расследования. При этом бывший силовик будет находиться у себя дома в Гудермесе. Судья назвал предположением доводы следствия о том, что обвиняемый в незаконном обороте оружия может скрыться или оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследования, используя служебное положение. В судебном решении, по данным издания, указано, что Бакаров "4 августа уволен из органов внутренних дел с 30 июля 2021 года".

Комментариями Бакарова относительно судебного процесса "Кавказский узел" пока не располагает.