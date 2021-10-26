Табличка горсуде в Хасавюрта. фото? пресс-служба ВС Дагестана, https://sudyrf.ru/sudy-respubliki-dagestan

26 октября 2021, 05:01

Суд в Хасавюрте отпустил чеченского силовика Бакарова под домашний арест

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанный в августе в Хасавюрте чеченский силовик Хусейн Бакаров отпущен под домашний арест до 3 ноября. Он будет находится у себя дома в Гудермесе.

Как информировал "Кавказский узел", 4 августа источники сообщили о задержании в Хасавюрте командира полицейской роты, состоящего в родстве с вице-премьером Чечни. По данным источника, речь шла о командире роты батальона патрульно-постовой службы в Гудермесском районе Чечни Хусейне Бакарове. 5 августа полицейские по Хасавюрту подтвердили задержание силовика из Чечни, но сообщили, что он отпущен на свободу.

Задержание силовика из Чечни прошло 3 августа в рамках операции "Оружие". Житель Гудермеса Хусейн Бакаров находился в поселке Винсовхозный близ Хасавюрта с работающим пистолетом "Глок-17", сообщил источник в правоохранительных органах.

Хасавюртовский городской суд не продлил заключение под стражу бывшему командиру роты батальона ППС в Гудермесском районе Хусейну Бакарову и отпустил его под домашний арест, сообщает 25 октября "Черновик".

Под домашний арест Бакаров отправлен до 3 ноября - до срока завершения предварительного расследования. При этом бывший силовик будет находиться у себя дома в Гудермесе. Судья назвал предположением доводы следствия о том, что обвиняемый в незаконном обороте оружия может скрыться или оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать расследования, используя служебное положение. В судебном решении, по данным издания, указано, что Бакаров "4 августа уволен из органов внутренних дел с 30 июля 2021 года".

Комментариями Бакарова относительно судебного процесса "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, по данным источника, Хусейн Бакаров – родственник вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова. Висмурадов – друг детства главы республики Рамзана Кадырова и его личный охранник, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Примечание:

"Односельчане сообщили об освобождении пропавшего уроженца Чечни", "Уроженец Чечни арестован по делу об убийстве полицейского в Ставрополе", "Магомадов отказался от охраны после несостоявшегося покушения на него".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 октября 2021, 14:07

26 октября 2021, 13:18

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    Живущая в Берлине Рубати Мицаева в видеообращении к Тумсо Абдурахманову выступила на стороне Рамзана Кадырова, разрешившего ей вернуться в Чечню, и подключилась к критике в адрес блогера. Пользователи Instagram сочли обращение бывшей соратницы Ахмеда Закаева эмоциональным и недостаточно аргументированным.

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