Вывеска отделения полиции г. Хасавюрта. Фото https://lenta.ru/news/2010/05/10/consequences/

05 августа 2021, 11:28

Чеченский силовик освобожден из отдела полиции в Дагестане

Полицейские в Хасавюрте подтвердили информацию о задержании вооруженного чеченского силовика, сообщив, что он уже отпущен на свободу.

Как информировал "Кавказский узел", 4 августа источники сообщили о задержании в Хасавюрте командира полицейской роты, состоящего в родстве с вице-премьером Чечни. По данным источника, речь шла о командире роты батальона патрульно-постовой службы в Гудермесском районе Чечни Хусейне Бакарове.

Задержание силовика из Чечни прошло 3 августа в рамках операции "Оружие". Житель Гудермеса Хусейн Бакаров находился в поселке Винсовхозный близ Хасавюрта с работающим пистолетом "Глок-17", сообщил источник в правоохранительных органах.

В Хасавюрте действительно проводилось задержание силовика из Чечни, сообщил сотрудник РОВД по городу Хасавюрт. "Да, было такое. Но его уже отпустили. Материалы направлены в СК по городу Хасавюрт. Вам лучше туда позвонить", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Полицейский добавил, что не знает о местонахождения коллеги из Чечни. На просьбу предоставить информацию о причинах задержания, он ответил отказом.

Замначальника отдела информации и общественных связей МВД по Дагестану Руслан Ибрагимгаджиев сообщил, что не располагает информацией о задержании в Дагестане силовика из Чечни. "Мы такой информацией не располагаем. В МВД не проводятся никаких действий по этому вопросу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В следственном отделе Следкома по Хасавюртовскому району не ответили на телефонные звонки, передал корреспондент "Кавказского узла". К 11.20 мск 5 августа на сайтах управлений СКР по Дагестану и по Чечне нет информации относительно его задержания или задержания силовика из Чечни. Эта информация также отсутствует на сайте МВД по Чечне.

Напомним, по данным источника, Хусейн Бакаров – родственник вице-премьера Чечни по силовому блоку Абузайда Висмурадова. Висмурадов друг детства главы республики Рамзана Кадырова и его личный охранник, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

Примечание:

"Односельчане сообщили об освобождении пропавшего уроженца Чечни", "Уроженец Чечни арестован по делу об убийстве полицейского в Ставрополе", "Магомадов отказался от охраны после несостоявшегося покушения на него".

Автор: Гор Алексанян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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