04 августа 2021, 14:36

Источники сообщили о задержании чеченского силовика в Дагестане

Командир полицейской роты, состоящий в родстве с вице-премьером Чечни, задержан под Хасавюртом с пистолетом, сообщили источники.

Задержание прошло 3 августа в рамках операции "Оружие". Житель Гудермеса Хусейн Бакаров находился в поселке Винсовхозный близ Хасавюрта с работающим пистолетом "Глок-17". По словам источника в правоохранительных органах сообщает, Хусейн Бакаров является командиром роты батальона патрульно-постовой службы в Гудермесском районе Чечни, сообщило сегодня дагестанское издание "Черновик".

По данным источника, Хусейн Бакаров - родственник чеченского политика Абузайда Висмурадова. В дежурной части местного ОМВД по г. Хасавюрту и в пресс-службе МВД по Дагестану отказались оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Хусейна Бакарова, передали сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Абузайд Висмурадов - вице-премьер Чечни по силовому блоку. Он друг детства главы республики Рамзана Кадырова и его личный охранник, указано в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

На сайтах МВД Дагестана и Чечни, по состоянию на 14.30 мск 4 августа, нет информации относительно задержания Бакарова.

* приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Односельчане сообщили об освобождении пропавшего уроженца Чечни", "Уроженец Чечни арестован по делу об убийстве полицейского в Ставрополе", "Магомадов отказался от охраны после несостоявшегося покушения на него".

Автор: "Кавказский узел"

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