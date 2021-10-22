Арестован обвиняемый в изнасиловании азербайджанской активистки

22 октября 2021, 12:44

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Суд в Баку арестовал на четыре месяца обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней активистки. Мать девушки считает, что добиться ареста удалось благодаря общественной кампании.

Как писал "Кавказский узел", семья несовершеннолетней азербайджанской активистки в течение года не могла добиться расследования изнасилования, мать девушки посчитала это политическим заказом и местью за активность ее дочери в защите прав женщин. Феминистка Гюльнара Мехтиева была задержана 19 октября на акции у администрации президента с требованием привлечь насильника ее соратницы к ответственности. Вечером 19 октября мать жертвы сообщила, что ее и адвоката пригласили к руководству следственного управления генпрокуратуры, им официально объявили, что подозреваемый в изнасиловании задержан.

Бинагадинский районный суд Баку 21 октября вынес решение об аресте задержанного на четыре месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат жертвы Зибейда Садыгова.

По ее словам, арестованному предъявлено обвинение по статье 149.2.3 (изнасилование, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия) УК Азербайджана. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Мать жертвы считает, что "насильник должен понести наказание по всей строгости [закона]". "Но должны быть [наказаны] и те, кто в течение года пытался увести его ответственности - родители насильника, следователи, которые дважды отказывали в возбуждении уголовного дела", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, добиться ареста удалось благодаря общественной поддержке. "В основном женщины и девушки поддержали нас. Под петицией к властям [с требованием] арестовать [обвиняемого] подписались более 1000 человек. Среди [подписантов] есть мужчины тоже. Некоторые активистки провели протестные акции. Поступали обращения от международных женских неправительственных организаций. О несправедливости по отношению к моей дочери писали зарубежные СМИ", - рассказала женщина.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана подтвердили информацию об аресте обвиняемого на четыре месяца. От других комментариев в ведомстве отказались.