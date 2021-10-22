Наручники. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

22 октября 2021, 12:44

Арестован обвиняемый в изнасиловании азербайджанской активистки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Баку арестовал на четыре месяца обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней активистки. Мать девушки считает, что добиться ареста удалось благодаря общественной кампании.

Как писал "Кавказский узел", семья несовершеннолетней азербайджанской активистки в течение года не могла добиться расследования изнасилования, мать девушки посчитала это политическим заказом и местью за активность ее дочери в защите прав женщин. Феминистка Гюльнара Мехтиева была задержана 19 октября на акции у администрации президента с требованием привлечь насильника ее соратницы к ответственности. Вечером 19 октября мать жертвы сообщила, что ее и адвоката пригласили к руководству следственного управления генпрокуратуры, им официально объявили, что подозреваемый в изнасиловании задержан.

Бинагадинский районный суд Баку 21 октября вынес решение об аресте задержанного на четыре месяца, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат жертвы Зибейда Садыгова.

По ее словам, арестованному предъявлено обвинение по статье 149.2.3 (изнасилование, совершенное в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия) УК Азербайджана. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Мать жертвы считает, что "насильник должен понести наказание по всей строгости [закона]". "Но должны быть [наказаны] и те, кто в течение года пытался увести его ответственности - родители насильника, следователи, которые дважды отказывали в возбуждении уголовного дела", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, добиться ареста удалось благодаря общественной поддержке. "В основном женщины и девушки поддержали нас. Под петицией к властям [с требованием] арестовать [обвиняемого] подписались более 1000 человек. Среди [подписантов] есть мужчины тоже. Некоторые активистки провели протестные акции. Поступали обращения от международных женских неправительственных организаций. О несправедливости по отношению к моей дочери писали зарубежные СМИ", - рассказала женщина.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана подтвердили информацию об аресте обвиняемого на четыре месяца. От других комментариев в ведомстве отказались.

Примечание:

"Пользователи соцсети поспорили по поводу акции в Баку против домашнего насилия", "Идрак Мирзализаде рассказал об угрозах и избиении после шутки о ксенофобах", "Азербайджанские активистки признали эффективными акции против насилия в семье".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 октября 2021, 13:01

22 октября 2021, 12:50

22 октября 2021, 12:19

22 октября 2021, 11:42

22 октября 2021, 10:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи