Ереван потребовал в Международном суде ООН закрыть парк трофеев в Баку

16 октября 2021, 11:28

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Представитель правительства Армении на заседании Международного суда ООН по иску к Азербайджану о расовой дискриминации попросил суд принять меры для закрытия парка трофеев в Баку и обратил внимание на экспозицию в нем касок и манекенов армянских солдат. Каски и манекены армянских военных убраны на реставрацию, сообщили сотрудники парка.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 апреля в Хатаинском районе Баку открылся парк военных трофеев, в котором собрано 300 экспонатов, экспозиция парка вызвала возмущение в Армении и Нагорном Карабахе. В частности, офис омбудсмена Армении 14 апреля осудил размещение среди его экспонатов манекенов армянских солдат и анонсировал подачу обращений в международные структуры, чтобы привлечь внимание к этому парку. 2 октября Международный суд ООН назначил даты слушаний по взаимным искам Армении и Азербайджана о нарушениях "Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Среди экспонатов парка – щит, изготовленный из номерных знаков более 2000 автомобилей, полученных в качестве трофеев, а также экспозиция, изображающая оборонительную линию, в том числе противотанковый ров, минный участок, противотанковые бетонные опоры и металлические ежи, сеть из колючей проволоки и другие заграждения. В парке также выставлены каски солдат и манекены военных в окопах, казармах, складах и штабах, следует из опубликованного 12 апреля материала азербайджанского государственного ИА "Азертадж".

14 октября Международный суд ООН начал слушания по иску о нарушениях со стороны Азербайджана "Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации". В ходе выступления в суде, которое транслировалось на сайте Международного суда ООН, представитель правительства Армении при Гаагском суде Егише Киракосян от имени Армении попросил применить ряд срочных мер, в том числе, закрыть "парка трофеев" и вернуть армянских военнопленных и других удерживаемых азербайджанской стороной лиц, передал корреспондент "Кавказского узла", посмотревший прямую трансляцию.

Киракосян подчеркнул, что Армения в своем иске в Международный суд ООН просит решить вопросы, связанные с последствиями последней эскалации карабахского конфликта. "Мы пытаемся предотвратить и откорректировать цикл жестокостей, ненависти в отношении этнических армян, Армения пытается защитить права этнических армян", – заявил Егише Киракосян.

По его словам, в преддверии слушаний в Международном суде ООН, из парка трофеев в Баку были убраны манекены и каски армянских военнослужащих, погибших в ходе карабахской войны осенью 2020 года. "Это ключевое обстоятельство, которое следует подчеркнуть, потому что Азербайджан пошел на такой шаг, по сути, после подачи Арменией иска в Гаагский суд. Однако мы настаиваем на том, чтобы "парк" в Азербайджане был закрыт вообще", – подчеркнул Киракосян.

Сотрудники парка трофеев в Баку пояснили, что каски и манекены армянских военных были убраны для проведения реставрации. При этом в публикации не уточнено, будут ли они возвращены на территорию комплекса, передал 15 октября азербайджанский портал Mikroskopmedia.com.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам обострения конфликта Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".