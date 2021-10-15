Армения обвинила Азербайджан в обстреле села

15 октября 2021, 16:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Село Ерасх и находящиеся поблизости позиции военных были обстреляны сегодня со стороны Азербайджана, сообщило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах на границе. Так, 9 октября Минобороны Армении сообщило, что солдат Мисак Хачатрян получил ранения после стрельбы со стороны Азербайджана в направлении села Ерасх Араратской области. Азербайджанское военное ведомство отвергло это обвинение.

Азербайджанские солдаты открыли огонь в направлении села Ерасх сегодня около 15 часов (14 мск), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минобороны Армении.

"В результате обстрела загорелся сарай одного из жителей села Ерасх, а также стог сена", - уточнил он.

Стрельба, по его словам, велась и по войсковым позициям около села. Никто из мирных жителей и военнослужащих не пострадал.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 16.52 мск, не прокомментировало на своем сайте эти обвинения.

Напомним, пограничный конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в мае. Ереван заявил тогда о закреплении войск Азербайджана на территории Гегаркуникской и Сюникской областей. Азербайджанские военные вышли на эти рубежи по итогам обострения карабахского конфликта осенью 2020 года - ранее эти две армянские области примыкали к так называемому "Поясу безопасности" в Нагорном Карабахе. Армяно-азербайджанская граница и на этом, и на других участках точно не определена со времени распада СССР. Подробнее о пограничном конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.