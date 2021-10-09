Армянский военный ранен на границе с Азербайджаном

09 октября 2021, 19:11

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Солдат Мисак Хачатрян получил ранения после выстрела со стороны Азербайджана, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана назвало ложными сообщения о гибели жителя Нагорного Карабаха и ранения солдата армянской армии в результате обстрелов с азербайджанской стороны.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в нарушении перемирия в зоне карабахского конфликта и на границе двух стран. Об обстрелах с азербайджанских позиций заявляли и власти Нагорного Карабаха. 17 сентября в результате обстрела с азербайджанской стороны ранение получил военнослужащий Армии обороны Нагорного Карабаха. 28 сентября солдат срочной службы Гарник Абраамян получил ранение в Гегаркуникской области. Сегодня полиция Нагорного Карабаха заявила о смерти жителя Мартакертского района Арама Тепнанца после выстрела снайпера азербайджанской армии.

Армянский военнослужащий сегодня был ранен на границе с Азербайджаном, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минобороны Армении.

Военный получил ранение около 12:50 (11:50 мск) на армянских позициях в направлении Ерасха Араратской области Армении. "Выстрелом со стороны азербайджанских вооруженных сил ранен солдат контрактной службы Мисак Хачатрян. Его жизни ничего не угрожает", - отметил сотрудник пресс-службы ведомства.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о ранении солдата и гибели жителя Нагорного Карабаха. "Распространяемая в армянских СМИ информация о гибели тракториста в результате обстрела Агдере (армянское название Мартакерт) со стороны подразделений азербайджанской армии, а также ранении армянского военнослужащего в направлении Араздейена (армянское название - село Ерасх) является ложью", - заявил представитель Минобороны азербайджана корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 10 ноября 2020 года вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по условиям которой Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории, а в зоне карабахского конфликта размещен российский миротворческий контингент. Какие территории Азербайджан получил по итогам осенней войны, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта в 2020 году можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".