Фестиваль "Кавказ обетованный" привлек внимание к культуре горских евреев

15 октября 2021, 03:09

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Мероприятия фестиваля "Кавказ обетованный" в Дербенте раскрыли горско-еврейскую культуру в контексте других культур, с которыми она переплетается, отметил советник президента Российского еврейского конгресса по культуре Анатолий Голубовский. Старожилы знают и помнят о вкладе еврейской общины в культуру города, а новым жителям Дербента будет важно узнать об этом, считает глава местной еврейской общины Роберт Илишаев.

Как писал "Кавказский узел", темой открывшегося 10 октября в Дербенте фестиваля "Кавказ обетованный", организованного по инициативе Российского еврейского конгресса, стала культура горских евреев в контексте кавказской культуры в целом. 13 октября, в четвёртый день фестиваля, в Дербенте прошли уличный концерт артистов Азербайджанского государственного драматического театра и экскурсия по выставке "Сакральный уют. Предметный мир горской синагоги". На сцене Лезгинского театра артисты труппы Муниципального дербентского горско-еврейского театра представили пьесу "В горах Дагестана", а в сквере у Лезгинского театра состоялась мировая премьера музыкального проекта "Двенадцать сыновей, месяцев и настроений". Фестиваль продлится до 15 октября. Авторы проекта надеются на "терапевтический" эффект мероприятия в условиях пандемии.

Фестиваль задумывался как развитие и продолжение проекта "Открывая синагогу Темир-Хан-Шура", посвященного сохранению синагоги в дагестанском Буйнакске. Перформанс в Буйнакске состоялся 8 декабря 2019 года, его посетили около 150 человек из разных регионов Северного Кавказа, из Москвы и Санкт-Петербурга. Проект по сохранению здания открытой в 1862 году синагоги в Буйнакске был инициирован с целью привлечь внимание не только к уникальному, по оценке искусствоведов, культурному объекту, но и к истории местной еврейской общины.

В пятый день фестиваля, 14 октября, зрители смогли посмотреть премьеру документального спектакля "Шепот девичьей бани", основанного на интервью жительниц Дербента разных возрастов и национальностей. Этот спектакль стал результатом документальной театральной лаборатории, которую провели драматург Полина Бородина и режиссер Юрий Шехватов. С 8 по 14 октября они собирали интервью, работали с расшифрованными текстами, создавали композицию и текст документальной пьесы для показа ее в музейном здании средневекового хамама "Девичьей бани". Одну из ролей в спектакле исполнила актриса горско-еврейского театра, говорится в сообщении на странице фестиваля kavkazfestival.ru в Instagram.

Кроме того, в этот день прошли концерт "Дербентский микс «Эшколот»", был показан фильм Тенгиза Абуладзе "Ожерелье для моей любимой", снятый в 1971 году, продолжились выступления в рамках музыкального проекта "Двенадцать сыновей, месяцев и настроений" и состоялся вечер табасаранской культуры в парке имени Стальского, отмечается в сообщении.

Куратор обозначил контекст фестиваля

В центре фестиваля - горско-еврейская культура, но в контексте всех других культур, с которыми она переплетается, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" куратор фестиваля, советник президента Российского еврейского конгресса по культуре Анатолий Голубовский.

Еврейская община Дербента участвует в фестивале как организатор тех или иных мероприятий, и на других уровнях, отметил он. "К примеру, общинная активистка, организатор местного еврейского музея Ирина Михайлова провела замечательную экскурсию по еврейскому Дербенту. Кроме того, община обеспечивает кошерным питанием нашего программного директора Ури Бреннера, который помимо того, что композитор, с которым мы придумали идею этого фестиваля, еще и раввин. Глава общины бывает на наших мероприятиях, а на открытие фестиваля приезжал глава еврейской общины Дагестана Валерий Дибияев", - отметил Голубовский.

Основная цель фестиваля - открыть ранее довольно герметичную культуру горских евреев для представителей других народов и культур и "показать, что на Кавказе все пересекается", подчеркнул он. К примеру, в рамках фестиваля прошла лекция одного из лучших специалистов по культуре горских евреев Валерия Дымшица, совмещенная с выступлением Ансамбля народных инструментов Азербайджанского государственного театра Дагестана и мастер-классом повара-знатока горско-еврейской кухни, рассказал куратор мероприятия.

При этом фестиваль не сконцентрирован именно на еврейском контенте: на нем можно услышать народную музыку Северной Осетии, увидеть мастер-класс Аркадия Каграманяна — изобретателя музыкального инструмента кардага (дудука с клапанами, как у кларнета), отметил Голубовский.

Глава еврейской общины Дербента Роберт (Барух) Илишаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что община живет достаточно хорошо. В основном среди членов общины преобладают люди среднего возраста. Дербентские евреи не сталкиваются с проявлениями антисемитизма: после того, как в 2013 году было совершено покушение на раввина Овадью Исакова "все стало намного лучше", отметил он.

На раввина Овадью Исакова в ночь на 25 июля 2013 года в Дербенте напал неизвестный. Раввин получил сквозное ранение груди и впал в кому. Вечером того же дня в Махачкалу прибыл самолет с израильскими медиками, на котором раненый был доставлен в Израиль. Пробыв в коме несколько дней, Исаков пришел в сознание.

Власти "не только помнят, но и знают" о вкладе еврейской общины в развитие города и региона, отметил председатель общины. "Среди жителей Дербента сейчас об этом знают не все, поскольку часть горожан разъехалась, и их заменили жители других населенных пунктов. Но коренные дербентцы — они все хорошо помнят", - заявил Илишаев.

В Дербенте до 1980-х евреи составляли до трети населения и занимали многие ключевые позиции во всех сферах жизни, отметил Голубовский. "Хотя сейчас община и уменьшилась, евреи до сих пор пользуются заслуженным авторитетом", - сказал куратор фестиваля.

Ранее руководитель иудейской общины Дагестана Валерий Дибияев сообщил, что численность еврейской общины Дербента превышает тысячу человек.

По словам главного редактора информагентства "Дербент" Милрада Фатуллаева, еврейская община достаточно представлена как в структурах власти города, так и в бизнесе. "Один из заместителей главы города, как правило, является этническим горским евреем. Представители общины хорошо представлены в бизнесе", - сказал он.

История горских евреев "тысячами нитей связана" с другими народами республики, указала корреспонденту "Кавказского узла" кандидат исторических наук, преподаватель Даггосуниверситета Калимат Баратова. "Община горских евреев никогда не стояла особняком в истории Дагестана. У нее те же самые традиции, культура и быт. Она очень сильно связана с остальными народами", - отметила она.