Защита Добриева заявила о намерении обжаловать приговор о пожизненном заключении

04 октября 2021, 06:05

Приговор о пожизненном заключении, вынесенный жителю Ингушетии Або Добриеву, строится на показаниях одного свидетеля, указала защита. Родственники Добриева назвали наказание чрезмерно суровым, а правозащитница Светлана Ганнушкина усомнилась в объективности суда.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля 2019 года Або Добриев был задержан в своей квартире. Сначала он был заподозрен в нападении на силовиков во время митинга в марте 2019 года в Магасе. Но через несколько дней эти подозрения с Добриева сняли и возбудили другое дело – об организации преступного сообщества в 2012-2013 годах. Дело дошло до суда в сентябре 2020 года. 1 октября стало известно, что Добриев был приговорен к пожизненному заключению. Суд признал его виновным в убийстве сотрудника МЧС, троих полицейских и покушении на солдат внутренних войск в Ингушетии и Северной Осетии.

Адвокат Добриева указывал, что все обвинение строится на показаниях Тимура Орцханова, который обвиняется в серии нападений на силовиков в 2010-2012 годах. 14 марта 2019 года Орцханов был депортирован из Германии в Россию вместе с женой и детьми. Дело Орцханова было передано в суд в начале августа. Добриев настаивает на своей невиновности и утверждает, что вообще не был знаком с Орцхановым.

Приговор суда стал полной неожиданностью для близких Добриева

Для родителей Або Добриева приговор суда стал полной неожиданностью, рассказала близкая родственница Або Добриева, которая назвалась Хавой. По ее словам, она была на заседании военного суда в Ростове-на-Дону. "То, что суд приговорил Або к пожизненному заключению вызвало шок, потрясение не только у родственников, но и у адвокатов, у секретаря суда. Я не знаю, как сердце матери Або выдержало эту новость. Марет стояла, окаменевшая от горя. Мы все думали, что, поскольку Або не виновен, то его могут оправдать", – сказала Хава корреспонденту "Кавказского узла".

В дом Добриевых вот уже два дня как непрерывным потоком идут люди. Родители Або до сих пор не могут отойти от шока и не отвечают на телефонные звонки, добавила она. "Много людей приходит к нам. Родственники, знакомые, друзья Або. Никто не верит в то, в чем обвиняют нашего Або – такого быть не может. Мы думали, что суд во всем разберется по справедливости. Только никакой справедливости мы тут не видим. Або женился рано, в двадцать лет. Работал в охранном предприятии, у него четверо детишек, самому младшему полтора года. Пока шло следствие, мы детям говорили, что скоро папа вернется домой. А что теперь им говорить?" – задалась вопросом Хава, еле сдерживая слезы.

Все родственники Добриева в растерянности – как жить дальше, если совершенно невиновных людей отправляют в тюрьму на всю жизнь, кому верить, отметила Хава. "Родители Або сказали, что будут добиваться, чтобы это дело было рассмотрено в высших судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда России", – сказала она.

Адвокат назвал приговор суда основанным на показаниях одного свидетеля

Хотя обвинительный приговор Або Добриеву и был предсказуем, но защита не предполагала, что это будет пожизненное заключение, отметил адвокат Шарип Тепсаев. "На последних судебных заседаниях у Добриева было два адвоката: один по назначению, другой по соглашению. Я уверен, что это решение военного суда будет обжаловано", – сказал Тепсаев корреспонденту "Кавказского узла".

Два фигуранта этого уголовного дела дали показания, что Добриев вместе с ними был участником нападения на сотрудников силовых структур, пояснил защитник. "Каким образом их заставили оговорить Добриева, с которым до этого они не были знакомы, мы можем только догадываться. На очной ставке, когда они должны были давать показания, то эти двое сидели как мумии, только кивали головой в знак согласия тому, что говорил следователь. Один из них впоследствии на судебном заседании в месяц Рамадан отказался от своих показаний, принёс Добриеву извинения и сказал, что он был вынужден это сделать. Второй, Орцханов, от своих показаний не отказался, и на этом основании было построено обвинительное заключение. Других существенных доказательств вины Добриева в уголовном деле нет", – считает Тепсаев.

Добриеву вменили тот факт, что он обстреливал сотрудника МЧС Евлоева, добавил он. "Этот Евлоев – родной дядя его жены. Тот, кто знаком с вайнахскими обычаями, тот знает, что Добриев, как зять Евлоевых, никогда бы не смог стрелять в родного дядю своей жены даже под страхом смерти", – пояснил Тепсаев.

По словам адвоката, на его подзащитного в ходе следствия оказывалось давление. "Было ли применено физическое насилие – не могу утверждать. Добриев только рассказал об одном факте, когда ему засовывали в рот дуло пистолета со взведенным курком и требовали признать, что он был среди тех, кто расстреливал сотрудников полиции, в противном случае его мозги разлетятся в разные стороны", – сказал Шарип Тепсаев.

Адвокат добавил, что на протяжении всех следственных мероприятий Добриев вел себя очень достойно: своей вины не признавал, никого не оговаривал, на судебных заседаниях защищал себя, приводя неопровержимые доказательства своей невиновности, был сдержан в эмоциях. Адвокат предполагает, что возможно, эта непримиримая позиция парня, его поведение и несломленный дух раздражали следователей и это тоже могло сказаться на окончательном результате обвинительного заключения.

Он рассказал, что в судебном заседании судья спросил, были ли при них, адвокатах, случаи применения насилия к обвиняемым, что вызвало удивление у защиты. "Вы это серьезно спрашиваете?" – поинтересовался я тогда у судьи. – "Какой бы следователь при адвокатах стал бы применять насилие? При нас они вели себя очень корректно, даже голос не повышали. А что было в наше отсутствие мы не знаем", – вспомнил Шарип Тепсаев.

Защитник уточнил, в начале следствия Добриев был задержан, как активист протестного движения. "Когда мы пытались эту тему затронуть, то следователи сказали, что к данному обвинению эти митинги никакого отношения не имеют Суд рассматривал дело в рамках предъявленного обвинения", – пояснил адвокат.

Правозащитница усомнилась в доводах следствия

Опасения тех, кто думает, что задержание Або Добриева, как активиста протестного движения, может как-то повлиять на судьбу участников дела лидеров ингушского протеста беспочвенны, считает правозащитник Лев Пономарев. "Те, кто сфабриковал уголовные дела по так называемому "ингушскому делу", конечно большие искусники, но на мой взгляд, маловероятно, чтобы дело Або Добриева и то, что парень получил такой суровый приговор, как-то может повлиять на судьбы тех, кого сейчас судят в Ессентуках. У Добриева не было ни связей, ни контактов с лидерами протестного движения", – сказал Пономарев корреспонденту "Кавказского узла".

Дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском горсуде. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Почти все допрошенные участники процесса дали показания в пользу обвиняемых.

По вайнахским обычаям мужчина, женившись и находясь с этого момента в роли зятя, обязан свято чтить всех родственников жены и беспрекословно выполнять все их просьбы и пожелания, объяснила председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Поэтому обвинение, что Або Добриев убил родного дядю его жены, беспочвенно. Такого просто быть не могло. И утверждение следствия, что молодой человек совершил данное преступление, заставляет очень сильно усомниться в правдивости доказательной базы следствия", – сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, вынесение судом столь сурового приговора как пожизненное заключение, основываясь лишь на показаниях одного свидетеля, в очередной раз подтверждает о полной деструкции судебной системы в России. "Когда принимается справедливое, в смысле, законное решение, то мы это воспринимаем, как нечто удивительное. Мы говорим, что судья принял самостоятельное решение. Это смешно, потому что судья обязан быть независим при вынесении приговора. На деле независимость судебной власти в России не обеспечена и на судей оказывается давление, влияние, применяется административный ресурс", – заявила Светлана Ганнушкина

Она также напомнила, что на встрече с председателем региональной общественной организации "Независимый экспертно-правовой совет" Марой Поляковой 27 февраля 2009 года, Президент РФ Дмитрий Медведев тогда признался, что оправдательный приговор – это, по сути, противопоставление позиции суда позиции следствия. "А потому вынести оправдательный приговор, "на это судье зачастую пойти довольно сложно… по психологическим, даже по профессиональным, если хотите, по корпоративным соображениям", – процитировала Ганнушкина слова Дмитрия Медведева. "Выходит, что же сложно судье вынести любой смягчающий приговор, который противоречит позиции следствия", – подчеркнула правозащитница.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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