02 октября 2021, 23:20

Арестован замначальника армянского Генштаба

Суд постановил заключить под стражу на два месяца заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Армении Степана Галстяна, задержанного по делу о хищениях при поставках боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", Степана Галстяна задержали сегодня по делу о злоупотреблении служебным положением и крупном хищении при поставках боеприпасов. Степан Галстян был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года. В марте этого года он временно исполнял обязанности начальника ведомства.

Сегодня суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте Степана Галстяна, сообщили "Новости-Армения".

Срок арсеста Галстяна - два месяца, передало издание Aravot.

Ранее Служба нацбезопасности Армении задержала бывшего главу Минобороны страны Давида Тонояна по делу о хищении около 4,7 млн долларов при поставках вооружения. Вместе с ним был также задержан бывший руководитель компании-поставщика Давид Галстян. 30 сентября Тоноян был арестован, а 1 октября было вынесено решение о заключении под стражу Давида Галстяна.

Примечание:

"Защита раскритиковала суд за отказ рассмотреть вопрос об освобождении Чарчяна", "Военный задержан после расстрела сослуживцев в Армении", "Арестован подполковник армянской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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