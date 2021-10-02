Арестован замначальника армянского Генштаба

02 октября 2021, 23:20

Суд постановил заключить под стражу на два месяца заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Армении Степана Галстяна, задержанного по делу о хищениях при поставках боеприпасов.

Как писал "Кавказский узел", Степана Галстяна задержали сегодня по делу о злоупотреблении служебным положением и крупном хищении при поставках боеприпасов. Степан Галстян был назначен заместителем начальника Генштаба ВС Армении в июне 2018 года. В марте этого года он временно исполнял обязанности начальника ведомства.

Сегодня суд общей юрисдикции Еревана принял решение об аресте Степана Галстяна, сообщили "Новости-Армения".

Срок арсеста Галстяна - два месяца, передало издание Aravot.

Ранее Служба нацбезопасности Армении задержала бывшего главу Минобороны страны Давида Тонояна по делу о хищении около 4,7 млн долларов при поставках вооружения. Вместе с ним был также задержан бывший руководитель компании-поставщика Давид Галстян. 30 сентября Тоноян был арестован, а 1 октября было вынесено решение о заключении под стражу Давида Галстяна.