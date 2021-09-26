Шестеро детей госпитализированы в Таганроге после посещения бассейна

26 сентября 2021, 21:21

В Таганроге шестерых детей доставили в больницу с признаками отравления после посещения бассейна. В пробах воздуха развлекательного комплекса обнаружено превышение предельно допустимой концентрации хлора, сообщил Роспотребнадзор.

Сегодня у шестерых детей после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога резко ухудшилось самочувствие. Дети были доставлены в городскую больницу с признаками отравления парами хлора, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области.

"Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники пострадавших, отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Жалобы на рвоту, головокружение, слезотечение и тошноту появились у детей после посещения таганрогского аквапарка "Наутилус", уточнило управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Специалисты ведомства начали санитарно-эпидемиологическое расследование и уже обнаружили, что во взятых в бассейне двух из трех проб воздуха в зоне дыхания над зеркалом воды имеется превышение предельно допустимой концентрации хлора в 1,6 раза.

"Отобраны пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели, они находятся в работе. Специалистами Роспотребнадзора Управления по Ростовской области готовятся материалы для приостановки деятельности объекта", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Комментарии руководства комплекса "Наутилус" в Таганроге, в который входит входит акваклуб "Наутилус" с бассейном, отель, сауна и кафе, по поводу информации об инциденте не поступало. На сайте комплекса "Наутилус" указано, что вода в бассейне "очищается озоном и ультрафиолетом, что позволяет избежать вредного влияния хлора на организм человека".

Ранее "Кавказский узел" писал о массовом отравлении парами хлора в бассейне спорткомплекса в Астрахани 7 декабря 2020 года. Тогда с признаками отравления были госпитализированы 13 детей и трое взрослых, на следующий день число госпитализированных возросло до 32. К 15 декабря 2020 года все пострадавшие от отравления в Астрахани были выписаны из больниц.