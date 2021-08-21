21 августа 2021, 10:33

Спасатели начали поиски туристки в горах Карачаево-Черкесии

Туристка пропала около села Маруха в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, в ее поисках участвуют 10 человек, сообщили спасатели.

О том, что в горах Карачаево-Черкесии потерялась туристка, сотрудникам регионального МЧС стало известно 20 августа.

"В 14.05 [мск] 20 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях <…> поступила информация о том, что в Зеленчукско районе участница незарегистрированной туристической группы потерялась в трех километрах от населенного пункта Маруха", – сообщило сегодня на своем сайте управление МЧС по Карачаево-Черкесии.

На поиски туристки выдвинулась группа из  четырех спасателей, 21 августа к ним присоединились еще шесть человек. "Поиски продолжаются", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля около 40 туристов застряли в горном селе Нижний Архыз Зеленчукского района после того, как из-за сильных дождей оказалась смыта переправа через реку Подорванка. 9 августа спасатели отчитались, что все туристы эвакуированы.

Примечание:

"Туристка погибла при сплаве в Карачаево-Черкесии", "Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии", "Журналистка со Ставрополья погибла при падении машины в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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