Эвакуация туристов в горах Карачаево-Черкесии. Фото пресс-службы МЧС

09 июля 2021, 10:03

Спасатели отчитались об эвакуации туристов в горах Карачаево-Черкесии

Все туристы, застрявшие в горах Карачаево-Черкесии после разрушения автомобильной переправы через реку, эвакуированы, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля около 40 туристов, в том числе родители с детьми, застряли в горном селе Нижний Архыз Зеленчукского района после сильных дождей, которые смыли автомобильную переправу через реку Подорванка. Вечером того же дня спасатели, выехавшие в Нижне-Архызский заповедник, начали переправлять людей через реку с помощью альпинистского снаряжения.

Эвакуация туристов с территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса завершена, сообщила сегодня пресс-служба Управления МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Всего было эвакуировано 45 человек. Часть туристов была направлена в гостиницу в поселке Домбай Карачаевского городского округа, где они ранее остановились. Часть остальных туристов на частном автотранспорте была направлена в поселок Псебай Краснодарского края", - говорится в сообщении, размещенном на сайте управления.

В районе эвакуации было организовано дежурство сотрудников ГИБДД и врачей скорой помощи, сообщило ведомство. Потребовалась ли туристам помощь врачей, в публикации не уточняется.

Решение по восстановлению автомобильной переправы будет приниматься администрацией комплекса и сотрудниками инженерных служб, сообщили спасатели. "На месте работ находится руководство администрации Архызского сельского поселения, администрации Зеленчукского муниципального района", - отмечается в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в станице Зеленчукской, административном центре Зеленчукского района, сегодня переменная облачность без осадков при температуре воздуха +22 градуса, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 10 июля осадков также не ожидается, температура понизится до +13 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Туристка погибла при сплаве в Карачаево-Черкесии", "Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии", "Журналистка со Ставрополья погибла при падении машины в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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