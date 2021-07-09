Спасатели пришли на помощь туристам в горах Карачаево-Черкесии

09 июля 2021, 02:34

Около 40 туристов застряли в поселке Нижний Архыз после сильных дождей, которые смыли автомобильную переправу через реку. Сотрудники МЧС выехали в поселок, чтобы помочь туристам.

Информация о происшествии в Нижне-Архызском заповеднике поступила в МЧС вечером 8 июля. Группа отдыхающих оказалась отрезана от мира после сильных осадков, так мост через реку Подорванка размыло.

В горном селе застряли 39 туристов, в том числе 6 детей. Они приехали в заповедник на микроавтобусе и шести автомобилях, а после разрушения автопереправы не смогли покинуть поселок, говорится в сообщении на сайте республиканского МЧС.

На помощь туристам отправились 9 спасателей с тремя единицами техники. Они переправляют людей через реку с помощью альпинистского снаряжения и организуют временное размещение эвакуированных туристов.

"Спасатели уже доставили часть туристов на другой берег. Работы по переправе людей продолжаются", - процитировал слова сотрудника МЧС в 22.46 мск 8 июля "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в станице Зеленчукской ночью ожидается переменная облачность и слабый дождь, температура воздуха составит +14 градусов. Днем 9 июля воздух прогреется до +22 градусов, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.