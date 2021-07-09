09 июля 2021, 02:34

Спасатели пришли на помощь туристам в горах Карачаево-Черкесии

Около 40 туристов застряли в поселке Нижний Архыз после сильных дождей, которые смыли автомобильную переправу через реку. Сотрудники МЧС выехали в поселок, чтобы помочь туристам. 

Информация о происшествии в Нижне-Архызском заповеднике поступила в МЧС вечером 8 июля. Группа отдыхающих оказалась отрезана от мира после сильных осадков, так мост через реку Подорванка размыло.

В горном селе застряли 39 туристов, в том числе 6 детей. Они приехали в заповедник на микроавтобусе и шести автомобилях, а после разрушения автопереправы не смогли покинуть поселок, говорится в сообщении на сайте республиканского МЧС.

На помощь туристам отправились 9 спасателей с тремя единицами техники. Они переправляют людей через реку с помощью альпинистского снаряжения и организуют временное размещение эвакуированных туристов.

"Спасатели уже доставили часть туристов на другой берег. Работы по переправе людей продолжаются", - процитировал слова сотрудника МЧС в 22.46 мск 8 июля "Интерфакс-Юг".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в станице Зеленчукской ночью ожидается переменная облачность и слабый дождь, температура воздуха составит +14 градусов. Днем 9 июля воздух прогреется до +22 градусов, осадков не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Два человека арестованы после гибели туристов в Карачаево-Черкесии", "Туристка погибла при сплаве в Карачаево-Черкесии", "Журналистка со Ставрополья погибла при падении машины в горах Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 июля 2021, 01:37

09 июля 2021, 00:38

08 июля 2021, 23:38

08 июля 2021, 22:39

  • Задержанный житель Хасавюрта арестован на 7 суток

    Суд назначил 7 суток административного ареста Гойтемиру Зайпулаеву, чьи родственники пожаловались на недопуск адвоката к задержанному. Жителя Хасавюрта признали виновным в неповиновении полицейским, сообщил один из его близких.

08 июля 2021, 21:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи