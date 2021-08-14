Бывший вице-премьер Дагестана Хархаров снялся с выборов

14 августа 2021, 11:38

Избирком Дагестана удовлетворил просьбу бывшего вице-премьера Дагестана Абусупьяна Хархарова о снятии его кандидатуры с выборов в Госдуму.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее аналитики высказали мнение, что в Дагестане острой борьбы за мандаты ожидать не приходится, политическая система в республике устоялась и забетонировалась. 19 июля в регионе завершился период выдвижения списков кандидатов на выборы депутатов дагестанского парламента, свои списки представили семь партий.

В единый день голосования 19 сентября одновременно с выборами в Госдуму России пройдут также выборы депутатов 39 региональных парламентов и прямые выборы глав девяти субъектов РФ, а еще в трех регионах - высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний.

Бывший вице-премьер Дагестана Абусупьян Хархаров подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов в депутаты Госдумы России. Основанием для этого стало то, что партию "Российский общенародный союз", в которой состоит Хархаров, тоже сняли с выборов, сообщила сегодня на своем сайте газета "Черновик".

Избирком Дагестана прекратил статус Хархарова, выдвинутого кандидатом по Южному одномандатному избирательному округу, пишет сегодня "Новое дело".

Напомним, что 2 июня пост секретаря дагестанского отделения партии "Единая Россия", на фоне заявления однопартийца о попытке подтасовать итоги праймериз в республике, покинул Хизри Шихсаидов. Пользователи Instagram сочли, что Шихсаидову пришлось оставить пост, поскольку его сын был лично вовлечен в скандал с избиением депутата. 7 июня Шихсаидов подал в отставку по собственному желанию с поста председателя Народного собрания Дагестана.

По мнению политического обозревателя газеты "Черновик" Магомеда Магомедова, в Дагестане кандидаты не ведут активную информационную работу, чтобы повысить свою узнаваемость. "О кандидатах не слышно ничего. "Единая Россия" этот вопрос решила тем, что активно извещала о выдвижении своих кандидатах, тем самым повышая их узнаваемость. Все другие партии сидят молча, только отдельные харизматичные личности заявляют о своем существовании, такие как Абусупьян Хархаров, Гаджимурад Омаров, семья Сайгидпаши Умаханова. Но в основном от кандидатов – тишина", – сказал Магомедов 22 июля корреспонденту "Кавказского узла".