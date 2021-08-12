Глава села в Дагестане обвинен в мошенничестве

12 августа 2021, 22:30

Больше половины бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в селе Наскент, было похищено при участии местного главы, сообщило управление СКР по Дагестану.

Глава муниципального образования "село Наскент" Левашинского района Дагестана обвинен в мошенничестве с использованием служебного положения и подлоге.

По версии следствия, глава села Наскент Левашинского района Дагестана в 2020 году заключил с руководителем коммерческой организации два договора о выполнении работ по ремонту дорог в селе на общую сумму более 670 тысяч рублей, однако сообщил, что ремонт намерен произвести своими силами. Перечисленные на основании поддельных документов на счет коммерческой организации деньги ее руководитель обналичил и передал главе села, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану.

Часть денег обвиняемый выплатил частным лицам, которые провели ремонт, а 338 тысяч рублей похитил и распорядился по своему усмотрению, проинформировало следствие. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает до шести лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) - до двух лет лишения свободы.

На сайте Левашинского района Дагестана на 21.20 мск не содержится комментариев относительно уголовного преследования главы села. Сайт сельской администрации на 21.20 мск недоступен.

Комментариями от обвиняемого или его официальных представителей "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в марте следователи заподозрили главу села в Каякентском районе Дагестана в том, что он незаконно выделял местным жителям земельные участки, причинив бюджету ущерб в 3,8 миллиона рублей.