Турист умер в горах Северной Осетии

12 августа 2021, 17:45

Во время прогулки по экотропе к Цейскому леднику скончался 49-летний турист из Кирова.

Подразделение поисково-спасательного отряда МЧС России по Северной Осетии получило сегодня сигнал о том, что во время экскурсии к Цейскому леднику туристу из города Кирова стало плохо.

"По прибытию на место было установлено, что мужчина 49 лет скончался на месте. Происшествие произошло на экотропе", — сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС республики. Тело умершего туриста будет транспортировано на равнину и передано сотрудникам правоохранительных органов, говорится в сообщении.

Экологическая тропа "К Цейскому леднику" была открыта в Северо-Осетинском государственном природном заповеднике в 2014 году. Протяженность маршрута составляет 3745 метров, при этом перепад высот — 310 метров (с 1934 до 2242 метров над уровнем моря). С учетом обратной дороги продолжительность маршрута составляет 5-6 часов.

Спасатели также проинформировали о продолжении поисков двух пропавших людей — 18-е сутки в реке Урух продолжаются поиски водителя экскаватора-погрузчика, который упал в реку 26 июля. К поискам привлечены девять спасателей и добровольцы. В реке Геналдон в Кармадонском ущелье Северной Осетии продолжаются поиски женщины, которую унесло в реку селевым потоком. В поисках задействованы пять спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщил "15-й регион" со ссылкой на ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа палатку, в которой находились два человека, установленную на тропе на гору Казбек, смыло селем в горную реку, пропала женщина.