05 августа 2021, 12:57

Тело одного из трех подростков найдено в канале Невинномысска

Поиски трех подростков, лодка которых перевернулась в Невинномысске, начались 4 августа. Сегодня спасатели нашли одного из них мертвым.

Трое подростков 4 августа отправились на надувной лодке по каналу в Невинномысске. Лодка перевернулась, после чего подростки пропали, сообщило ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Сегодня спасатели нашли тело одного подростка и передали его следственно-оперативной группе, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Об инциденте сообщил также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. "Вчера они [подростки] на лодке проходили русло канала с бурным течением. Лодку нашли перевернувшейся, парней рядом не было. Сейчас есть новости. Но, увы, они очень печальные. Метрах в 100-150 по течению найдено тело одного из подростков", - говорится в сообщении на странице губернатора в Instagram.

Владимиров добавил, что поисковая операция продолжается.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности), пишет "Интерфакс".

Примечание:

"Волонтеры с юга России присоединились к поискам мальчика в Дагестане", "Пропавшая 13-летняя школьница из Пятигорска найдена в Новороссийске", "Жительница Ингушетии с четырьмя детьми пропала по пути в Пятигорск".

Автор: "Кавказский узел"

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