Табличка на входе в здание Верховного суда Кабардино-Балкарии. Фото: пресс-служба ВС КБР, http://vs.kbr.sudrf.ru

29 июля 2021, 21:55

Дело о материнском капитале возвращено в суд Нальчика

Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил преследование обвиняемых в мошенничестве со средствами материнского капитала за истечением срока давности, но трое из пяти обвиняемых настояли на возврате дела в суд первой инстанции, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Кабардино-Балкарии было возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, которые создали кредитный кооператив "Содействие", и через него оказывали услуги по обналичиванию материнского капитала. Обвинение в мошенничестве было предъявлено Залиму Башиеву, Артуру Хасанову, Мурату Машезову, Альбине Тамбиевой и Марьяне Бозиевой. По утверждению следствия, кооператив "Содействие" заключал с обладателями сертификатов "фиктивные договоры, в которых были указаны ложные сведения о наличии у них кредиторской задолженности". Уголовное дело поступило в суд в апреле 2016 года.

Судебная коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор Нальчикского городского суда и прекратила уголовное преследование обвиняемых в связи с истечением срока давности. Так как трое из пяти фигурантов не согласились с прекращением дела по нереабилитирующим основаниям, приговор возвращен в Нальчикский городской суд на новое рассмотрение в ином составе, сообщил сегодня адвокат Марат Озроков, участвовавший в деле.

По версии обвинения, Пенсионный фонд перечислял средства материнского капитала на счет кооператива для погашения несуществующих кредиторских задолженностей владельцев сертификатов, откуда удерживало по 50-60 тысяч рублей, остальные деньги перечислялись обладателям сертификатов в виде возврата членам кооператива заемных средств согласно договорам целевого займа, следует из обвинительного заключения.

Через кооператив "Содействие" было перечислено 103,7 миллиона рублей 303 жителям Кабардино-Балкарии, из которых "более 17 миллионов осели в карманах организаторов схемы". Кроме этого, от 66 владельцев сертификатов ими было получено более 320 тысяч рублей в качестве оплаты за подготовку и оформление пакета заведомо подложных документов, утверждалось в обвинительном заключении.

Приговором Нальчикского городского суда от 16 января 2020 года Артур Хасанов был осужден к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 320 тысяч рублей. Мурат Машезов и Залим Башиев были осуждены к 4,5 годам условно и к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Альбину Тамбиеву и Марьяну Бозиеву суд оправдал за отсутствием в их действиях состава преступления, признав за ними право на реабилитацию и возмещение морального вреда.

Гражданский иск, заявленный государственным обвинителем на сумму более 103 миллионов рублей, суд оставил без рассмотрения, оставив за гособвинением право обратиться с иском в гражданский суд.

Приговор в апелляционной инстанции обжаловали и защита, и обвинение. В качестве доводов защита указывала, что на момент возбуждения уголовного дела следствие не имело материалов о заключении 314 мнимых сделок с обладателями сертификата на материнский капитал, хотя в обвинительном заключении указывается именно такое количество. "На момент принятия решения о возбуждении уголовного дела были известны и опрошены всего девять владельцев сертификатов на материнский капитал. Остальные 305 не были опрошены, и каких-либо заявлений от них в правоохранительные органы не поступало", - указано в апелляционной жалобе.

Адвокаты также указали, что договора займа нельзя считать подложными документами. "Составление договора займа не может трактоваться как подделка документа, так как поддельными документами являются установленный законом порядок обращения с документами", - приводится в приговоре суда позиция защиты.

Защита также настаивала на том, что федеральному бюджету, вопреки утверждению обвинения, не было нанесено никакого ущерба. "Согласно Федерального закона от 29.12.2006 года 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Бюджетного кодекса, средства, которые перечислены в Пенсионный фонд, уже являются внебюджетными средствами, то есть формулировку "нанесен ущерб федеральному бюджету" нельзя признать законной, (...) эти средства уже являются средствами обладателей сертификата на материнский капитал", - говорилось в жалобе защиты.

Защита также подчеркнула, что обладатели сертификатов не предъявляли претензий. "От обладателей сертификатов нет ни одной жалобы и ни одного заявления. Опрошенные девять человек показали, что они получили деньги, приобрели на них жилье или построили на эти деньги жилье и претензий ни к кому не имеют", - говорилось в жалобе защиты.

С приговором не согласился и гособвинитель, потребовав отменить его и направить дело на новое рассмотрение. Обвинение считает необоснованным реабилитирующее решение в отношении Тамбиевой и Бозиевой. Гособвинение ссылается на потерпевших, которые показали, что не были членами кооператива и не получали в нем займов. Кроме 50-60 тысяч рублей, они платили также за услуги. Обвинение также посчитало необоснованным вывод суда о том, что обвиняемые не были организованной преступной группой, указано в апелляционном определении.

Судебная коллегия Верховного суда пришла к выводу, что по делу истекли сроки давности уголовного преследования и в этой связи следует прекратить его, следует из документа. 

Хасанов и Башиев согласились с прекращением уголовного дела в связи с истечением срока давности, то есть по нереабилитирующим основаниям. Судебная коллегия прекратила в отношении них уголовное дело. Машезов, Бозиева и Тамбиева возразили против прекращения уголовного дела за истечением срока давности. В этой связи суд апелляционной инстанции направил уголовное дело в Нальчикский городской суд для повторного рассмотрения.

Примечание:

"Жительница Кабардино-Балкарии осуждена за мошенничество с жильем родственницы", "12 жителей Нальчика заподозрены в махинациях с маткапиталом на 5 млн рублей", "Жительница Нальчика лишилась денег из-за ошибок Росреестра".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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