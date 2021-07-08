Обращение к Кадырову обернулось для школьного учителя общественными работами

08 июля 2021, 15:04

Педагог Магомед Джабраилов из села Алхан-Калы привлечен к общественным работам за ложные сообщения Рамзану Кадырову о фиктивной вакцинации коллег. Такое решение принято "в целях воспитания", пояснил глава Грозненского района.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля муфтий Чечни Салах Межиев объявил, что с 9 июля будет запрещено посещать мечети жителям республики, которые не вакцинировались от коронавируса. По его словам, такое решение принято для того, чтобы остановить распространение вируса. Без сертификатов о вакцинации уже не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались местные жители.

16 июня Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу. Власти будут вынуждены пойти на это в случае низких темпов вакцинации в республике, заявил он. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. 21 июня стало известно, что Кадыров ужесточил противоэпидемические меры в грозненском аэропорту. С 4 июля введен обязательный масочный режим в общественном транспорте республики, что вызвало возмущение пользователей соцсетей.

Жителя Алхан-Калы "привлекли к исправительным работам за распространение клеветы", сообщила сегодня на своем сайте ЧГТРК "Грозный". Согласно размещенному там же телесюжету, школьный учитель истории Магомед Джабраилов написал Рамзану Кадырову, что коллеги-педагоги получили поддельные сертификаты о вакцинации, а на самом деле вместо прививки им кололи витамины. Мужчина "поспешил сообщить об этом главе республики в социальной сети", - пояснили авторы телесюжета.

"Этот факт перепроверили, привлекая [сотрудников] всех соответствующих служб... Наши врачи поступили очень честно, в том плане, что вакцинация реально делается, реально проходит с занесением всех необходимых данных. [...] Мы с этим человеком общались, у него какие-то свои личные обиды были в коллективе", - пояснил в телерепортаже глава администрации Грозненского района Рустам Абазов.

Сам Джабраилов пояснил, что своим поступком пытался привлечь внимание Рамзана Кадырова и при личной встрече попросить помочь решить его финансовые проблемы, следует из телесюжета. "Коллеги, которых оклеветал Джабраилов, возмущены произошедшим. Уверены, что вакцинацию они прошли как полагается, в доказательство намерены сдать тесты на наличие антител", - сообщили авторы репортажа.

"Я могу сказать, что мне действительно эту вакцину сделали, вкололи", - говорит в телесюжете, в частности, Раиса Джабраилова. "Я не знаю, на основе чего он решил, что здесь делают недействительные [прививки]. Лишние сплетни и разговоры мне не нужны, я могу сдать на антитела, чтобы подтвердить, что вакцина была настоящей", - рассказала в телесюжете молодая женщина, имя которой не указано.

Сотрудники школы сдали кровь в Грозненской районной больнице и теперь ждут результатов своих анализов, указали авторы репортажа.

Магомед Джабраилов привлечен к общественным работам, пояснил в телесюжете Рустам Абазов. "Это вводится в целях воспитания, можно так сказать", - сказал он, призвав людей "не распространять подобные слухи".

Далее в телесюжете показан Магомед Джабраилов, косящий траву на сельском кладбище. "Субботники на кладбищах и в мечетях – график Магомеда Джабраилова на ближайшее время забит богоугодным трудом. Наказание в виде общественных работ как своего рода показатель, что глупость не проходит безнаказанно", - пояснил за кадром журналист государственного телеканала, добавив, что "сплетни в последнее время стали едва ли не главной головной болью для властей".

Участвовали ли следователи в квалификации действий учителя, а также кто и на какой срок приговорил его к общественным работам, в публикации не уточняется.

Уголовный кодекс России трактует клевету как "распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию". В случае, если факт уголовного преступления доказан в суде, часть 1 статьи 128.1 УК РФ (клевета) предусматривает штраф до 500 тысяч рублей либо до 160 часов обязательных работ, а часть 2 этой же статьи (публичная клевета или клевета на нескольких людей) - штраф до миллиона рублей, либо до 240 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух месяцев ареста, либо до двух лет лишения свободы. Исправительные работы как вид наказания, предусмотренный статьей 50 УК РФ, в статье 128.1 не упоминаются.

Напомним, в феврале вопреки заявлениям главы Роспотребнадзора о преждевременности послаблений Рамзан Кадыров объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах. В целом отношение властей Чечни к распространению коронавируса менялось от насмешек и неприятия, угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Обращения к Рамзану Кадырову неоднократно приводили не к тем последствиям, на которые рассчитывали их авторы. Так, в апреле 2020 года жительница села Гехи Зара Тепсуркаева обратилась к главе Чечни с жалобой на то, что у нее нет возможности закупать продукты. Глава Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов, приехав к Тепсуркаевым, заявил, что они должны заниматься огородничеством и так решать проблемы с продуктами, а глава республики "не обязан" их кормить. Сама Зара Тепсуркаева в эфире ЧГТРК "Грозный" признала, что ей не стоило обращаться к главе Чечни.

В 2017 году Милана Нуралиева, супруга одного из задержанных по подозрению в употреблении наркотиков, после жалобы Рамзану Кадырову на вымогательства силовиков публично принесла извинения. Задержанных молодых людей чеченские силовики отправили на уборку кладбища.

Ранее, в 2016 году, житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он вынужден был покинуть республику после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым.

Сам Рамзан Кадыров заявил 30 июня 2021 года, во время трансляции прямой линии Владимира Путина, что в Чечне "прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях". Любой житель республики может задать главе Чечни вопрос, "используя любое удобное средство связи", написал он в своем Telegram-канале. "С этим вопросом в Чеченской Республике все налажено на самом высоком уровне. Советую федеральным каналам перенять опыт ЧГТРК", - похвалился глава Чечни.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", такие случаи отслеживаются в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

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