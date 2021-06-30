Кадыров во время прямой линии Путина похвалился своей доступностью

30 июня 2021, 20:46

Чечня может служить примером Москве в регулярности прямых эфиров представителей власти и ответов на злободневные вопросы граждан, заявил Рамзан Кадыров во время прямой линии Путина с жителями России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Путин провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей России, в том числе из ЮФО и СКФО.

Глава Чечни Разан Кадыров во время прямой линии Путина прокомментировал ее ход. "У журналистов, задающих вопросы нашему президенту Владимиру Путину, не хватает информации, а иначе бы они знали, что, к примеру, в Чеченской Республике прямые эфиры и ответы на злободневные вопросы жителей проходят регулярно и не только в социальных сетях", - написал он в 13:43 в своем Telegram- канале.

"Ваш покорный слуга, помимо регулярных эфиров в соцсетях, проводит ежегодные прямые эфиры с гражданами, где любой может задать вопрос, используя любое удобное средство связи. С этим вопросом в Чеченской Республике все налажено на самом высоком уровне. Советую федеральным каналам перенять опыт ЧГТРК", - похвалился глава Чечни.

Рамзан Кадыров написал также, что еженедельно глава республиканского госоргана или муниципалитета выходит в прямой эфир ЧГТРК "Грозный" в рамках программы "Особый разговор" и отвечает "на самые неудобные и тяжелые вопросы" телезрителей, радиослушателей и интернет-аудитории, а спустя несколько дней чеченские журналисты готовят материалы по следам прямого эфира и проверяют, выполнил ли чиновник обещания, данные в программе. С 2019 года по настоящее время в течение нескольких сезонов проекта "Особый разговор" поступило 7700 проблемных вопросов от жителей республики, из них уже решено 6384, подсчитано в посте Кадырова.

Прямая линия с Владимиром Путиным продолжалась 3 часа 42 минуты и завершилась в 15:49. За это время глава государства ответил на 70 обращений граждан. Всего же, по данным телеканала "Россия-24", Путину поступило 2 290 967 вопросов, пишет ТАСС.