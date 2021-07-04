Нападение на журналистов совершено в пригороде Тбилиси

04 июля 2021, 16:25

Съемочная группа оппозиционного телеканала "Пирвели" подверглась нападению во время подготовки репортажа из пригорода Тбилиси, сообщила сегодня телекомпания.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля полиция задержала жителя села Цалкского района, обвиняемого в нападении на журналистов оппозиционного телеканала "Пирвели". Вчера, 3 июля, суд освободил обвиняемого Гочу Апрасидзе под залог в 10 тысяч лари (около 3200 долларов). Потерпевшая журналистка Нино Эликашвили сочла недостаточной такую меру пресечения.

По версии полиции, 30 июня журналисты "Пирвели" приехали в Цинцкаро для освещения протестной акции сельчан. Когда сотрудники телеканала начали съемки, родственник главы села начал оскорблять журналистов, а затем напал на них и разбил камеру, предположило МВД.

В пригороде Тбилиси 3 июля произошло новое нападение на съемочную группу телеканала "Пирвели", в результате инцидента повреждено техническое оборудование журналистов, сообщила сегодня телекомпания "Пирвели", сюжет которой посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По версии телекомпании, на журналистов напали сторонники «Грузинской мечты». Как сообщил телеканал, инцидент произошел, когда журналист пытался на месте проверить информацию о предполагаемой спецоперации. На кадрах, показанных в эфире, было видно, как журналист спокойно задает вопросы молодому человеку, но затем вокруг съемочной группы собирается агрессивная толпа, и женщина из толпы кидает в журналистов камни.

Нападение связано с тем, что власти не защищают журналистов, предположил сотрудник телеканала "Пирвели" Нодар Меладзе, напомнив про освобождение под залог Гочи Апрасидзе. "Такие действия государства рождают синдром безнаказанности у агрессоров", - говорится в сюжете телеканала.

Комментариями от МВД и партии "Грузинская мечта" относительно репортажа телекомпании "Кавказский узел" пока не располагает.