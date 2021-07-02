Идея фильма о секс-работнице вызвала споры в Северной Осетии

02 июля 2021, 18:12

Замысел режиссера Заура Дзгоева снять в Северной Осетии фильм о секс-работнице, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами и нарушения их прав, вызвал гневные отклики в соцсетях. Художественные высказывания на актуальную тему нужны осетинскому обществу, если авторы демонстрируют корректное понимание проблемы, сочли опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Молодой осетинский режиссер собирает средства на съемку своего первого короткометражного фильма о сломанной женской судьбе. Картина под названием "Королевство сломанных скрипок" будет сниматься в Северной Осетии. Главной героиней фильма, сценаристом которого выступил сам Заур Дзгоев, будет секс-работница.

Заур Дзгоев работает инженером на гидроэлектростанции и с четырнадцати лет увлекается съёмками. Сейчас, помимо основной работы инженера, он занимается коммерческими съёмками в своем креативном агентстве. Фильм "Королевство сломанных скрипок" он называет своим личным художественным высказыванием, отмечая, что "ничего не пропагандирует".

Сбор средств на съемки ведется на краудфандинговой платформе Planeta.Ru. За полторы недели собрано 79% необходимого бюджета - 55 700 рублей из необходимых 70 тысяч, деньги получены от 13 добровольных спонсоров. "История больших надежд и сломанной судьбы одной талантливой принцессы на Кавказе, рассказанная устами девушки легкого поведения своему клиенту", – так описывается замысел фильма на странице проекта.

"Девушка легкого поведения со своим клиентом в номере. У них происходит какой-то диалог, и она начинает ему рассказывать сказку про девушку-принцессу в каком-то сказочном мире, которая очень любила играть на скрипке, и про то, с какими трудностями этой девушке пришлось столкнуться", – пересказал Заур сюжет фильма корреспонденту "Кавказского узла".

Дзгоев уже подобрал исполнителей ролей из числа местных актеров-любителей и нашел композитора – саундтрек к фильму напишет музыкант из Осетии Алан Алиев. По словам Дзгоева, собранные средства покроют только аренду оборудования и места съемок, а какое-либо вознаграждение для команды не предусмотрено. "Все привлеченные люди работают на энтузиазме", – подчеркнул он.

Искать какой-либо поддержки со стороны государства молодой режиссер не пытался. На краудфандинговой платформе поддержать замысел режиссера может любой желающий, отправив любую сумму денег. Взамен спонсор может получить вознаграждение – например, внеся 500 рублей, можно получить билет на будущий закрытый показ фильма. "Из тех денег, что мы собрали, из Осетии скинулись единицы. В основном это Москва и Питер", – отмечает автор проекта.

Съемки Заур Дзгоев планирует завершить в январе 2022 года. Готовый фильм он намерен отправить на фестивали.

Молодым людям сложно реализовать свой творческий потенциал в Осетии, считает Дзгоев. "Любое желание молодежи отличиться от осетинской культуры подавляется или как минимум не поддерживается. Нужно помогать ребятам, которые пытаются сами что-то делать, и я не говорю сейчас про себя. Я очень благодарен людям, которые мне помогают и участвуют в сборе, но есть те, у кого нет такой поддержки, как у меня. Их очень много и у них крутые идеи. Как минимум, кино полезно республике, оно сюда деньги принесет. Люди, которые будут смотреть фильмы, снятые в Осетии, спросят: "А где это? Я хочу туда". Люди почему в Голливуд все хотят? Не потому, что там горы красивые, просто потому, что там кино", – рассуждает режиссер.

Сценарий фильма Дзгоев создавал, стремясь привлечь внимание к важной социальной проблеме. Вдохновением для создания фильма о женщине послужили истории знакомых Дзгоева, которые его впечатлили.

"Я хочу обратить внимание на отношение к женщине. Некоторые люди как-то странно на это реагирует – девушка может пострадать, и ей скажут: "Никому не рассказывай". Почему? Что значит "никому не рассказывай"? У меня был личный случай, мне пришлось спасать девочек из рук нескольких ребят. Когда я их забрал, предложил поехать в полицию, но они сказали, что боятся. Боятся за свои семьи, боятся огласки Те люди так и остались безнаказанными, и эта тема безнаказанности также раскрывается в нашем фильме. В моем окружении парни адекватные, к девушкам нормально относятся. У моих друзей это не острая проблема, но я часто слышу другие истории, и я не могу не говорить об этом. Происходит замалчивание того, что иногда переживает женщина, что она переживает в семье, в обществе, как к ней относятся. Также в фильме есть (жизнеутверждающий) посыл: несмотря на то, что ты пережил нечто ужасное в жизни, всегда нужно иметь то, из-за чего нужно жить дальше – любимое дело, человека", – объяснил Заур корреспонденту "Кавказского узла".

Режиссер рассчитывает, что его фильм будет интересен зрителю, как в Осетии, так и за ее пределами. "Многие думают, что (в фильме) освещается что-то чисто осетинское, это отчасти так. Но считаю, что это повсеместно, по всей России, просто где-то больше, а где-то меньше. Но я уверен, что где-то за Уралом эта проблема стоит так же, как у нас. Даже в регионах, наверное, острее", – считает Заур.

По словам Дзгоева, проблема гендерного неравенства и нарушения прав женщин беспокоит его давно. "Я как-то сказал одной девушке, что я в какой-то степени феминист. Она ответила, что я не могу быть феминистом, потому что я мужчина. Почему не могу, если я выступаю за то, чтоб у нее были такие же права? В Осетии есть женщины, которые сами закапывают друг друга вместо того, чтобы помочь. Я не люблю слово патриархат, как и матриархат – это все было в прошлом и должно остаться в истории. Сейчас у нас есть тени патриархата, и они не нужны, они не работают", – добавил он.

Публикация о будущем фильме Дзгоева вызвала дискуссию в социальных сетях: идею фильма, некоторые комментаторы сочли не стоящей внимания или восприняли негативно. "А ты свое кино не хочешь снять где-нибудь на Камчатке? Еще один креативщик", – написала, в частности, пользователь Instagram unna.med33 под постом в паблике ossetianews. "Ещё один продвинутый... Давай, просвети нас о нелёгкой жизни тружениц полового фронта", – добавил uboat2409.

"О девушках лёгкого поведения за последние десятилетия снято слишком много фильмов, ещё один ничего нового никому не даст", – считает intersharm.vladikavkaz. "Проститутка обязательно должна быть осетинкой? Зачем Вам этот фильм, чтобы получить известность? Но эта известность будет недорого стоить", – возмутился gazzaevmurat.

По словам режиссера, некоторые пользователи писали ему в личные сообщения оскорбления. "Я человек слишком дотошный, когда речь идёт о справедливости, и мне это часто вредит, но это меня никаким образом не страшит", – говорит он.

Тема фильма не должна смущать зрителя, если сама картина будет нести здоровые идеи, считает организатор киноклуба, журналистка и фотограф Анна Кабисова. "Я не знакома с (Зауром Дзгоевым), поэтому у меня сразу возникает вопрос, насколько это будет талантливо и умно сделано. У нас, как правило, если что-то снимается любителями и профессионалами, то только на тему нашей истории и традиций. Как мне кажется, молодежи нужно просто оглянуться вокруг и посмотреть, чем мы живём сейчас. Тема, о которой хочет высказаться молодой режиссер, безусловно, актуальная, и к ней, как мне кажется, нужно подходить с большим умом, начитанностью, насмотренностью, деликатностью", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кабисова обратила внимание, что тема насилия над женщинами не может сводиться к проблемам секс-работниц. "В анонсах я читала, что это будет исповедь девушки легкого поведения, и что авторы проекта взялись за эту тему, потому что у нас много кто из женщин подвергался домашнему насилию. То есть они почему-то связывают тех, кто подвергся домашнему насилию, с девушками легкого поведения. Почему проводится такая однозначная связь? Они хотят сказать, что если когда-либо с кем-то случалась такая трагедия как насилие, то девушка автоматически становится девушкой легкого поведения? На мой взгляд, это глупость", – отметила она.

По словам Кабисовой, авторам фильма не помешает глубже изучить вопрос: ознакомиться с другими художественными произведениями, которые затрагивают схожие темы, и даже провести интервью с реальными секс-работницами, чтобы понять проблемы людей. "Или пусть посмотрят сериал "Чики" – отличный пример сильного художественного высказывания, и там нет какого-то снобизма, это просто честная талантливая история на эту тему. Еще я бы привела в пример произведения Джонни Рамонова (Азамата Габуева), в частности, "Аделина" и "Реваз", наверное. Там, конечно, не совсем сопоставимые темы с идеей будущего фильма, но, по крайней мере, автор талантливо говорит о современном осетинском обществе. А если приводить в пример кино, то, конечно же, "Ласточки прилетели" режиссера Аслана Галазова", – заключила Кабисова.

Осетинский художник Георгий Гогичаев поддержал замысел Заура Дзгоева. "Думаю, что художник может снимать на любую тему и делать вообще всё, что захочет, а режиссер является художником в широком смысле этого слова. Если тема социально острая, то это классно. Это ставит вопросы, люди начинают задумываться, я только за то, чтобы люди больше освещали подобные темы – темы сексуальной эксплуатации, причем не только женщин, но и мужчин, детей. Очень важно, чтобы в обществе это звучало, чтоб снимались фильмы, чтобы какие-то дискуссии постоянно шли. Это уменьшает насилие в обществе, и я это только приветствую".

Активистка движения против домашнего насилия "Хотае" (Сёстры) Элина Валиева считает необходимым появление фильмов, затрагивающих подобные темы.

"Конечно же, нужно снимать фильмы о социальных проблемах. Важно, чтобы это делали люди, которые это социальную проблему понимают и видят широко. Интересно посмотреть на реакцию людей. Осетии, на мой личный взгляд, это очень нужно: судя по тому, что мы видим, отказываются люди понимать, насколько велики проблемы женщин на Кавказе, о них всегда умалчивают. Быть добровольцем, который снимает кино о проблеме и собирает на это деньги путём краудфандинга – это хорошая гражданская инициатива. Интересно будет посмотреть, как он это видит, и как он это реализует. Вообще это очень символично, что кино о социальной проблеме будет финансироваться людьми: это автоматически является отзывом людей на актуальность этой проблемы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".