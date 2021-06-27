Жители Уреки провели акцию протеста против ареста односельчан

27 июня 2021, 20:00

Суд в Озургети сегодня арестовал 13 обвиняемых в нападении на полицейских в поселке Уреки. Родные и друзья арестованных, требуя их освобождения, на некоторое время перекрыли движение по трассе Батуми-Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", знакомые задержанного за административное правонарушение 25 июня пришли к полицейскому участку в грузинском поселке Уреки, оскорбляли полицейских и нападали на них. За нападение на силовиков им грозит до семи лет лишения свободы.

Озургетский районный суд избрал сегодня арест в качестве меры пресечения для всех 13 задержанных в поселке Уреки. Родственники и друзья обвиняемых, которые дожидались окончания заседания во дворе, опротестовали это решение. Они считают, что молодые люди были задержаны незаконно, сообщил сегодня Report Грузия.

Жители поселка Уреки перекрыли дорогу, требуя освобождения 13 человек, обвиняемых в нападении на полицейских. Протестующие заявили, что их митинг был предупредительным. Они намерены продолжать протесты до тех пор, пока их требования не будут выполнены, проинформировало издание "Новости Грузия".

На несколько минут протестующим удалось перекрыть центральную автомагистраль, связывающую Батуми и Тбилиси. Но полиция быстро восстановила движение, проинформировал "Sputnik Грузия".