25 июня 2021, 17:35

13 жителей грузинского поселка задержаны за нападение на полицейских

Знакомые задержанного за административное правонарушение пришли к полицейскому участку в грузинском поселке Уреки, оскорбляли полицейских и нападали на них. За нападение на силовиков им грозит до семи лет лишения свободы, сообщило сегодня МВД Грузии.

В курортном поселке Уреки вечером 24 июня сотрудники полиции задержали и доставили в отделение 33-летнего мужчину за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции, сообщила сегодня полиция Грузии.

"Позже знакомые задержанного собрались возле здания полицейского участка, напали на сотрудников, словесно и физически оскорбили их", - процитировал сегодня Report сообщение ведомства. 

В результате были задержаны 13 человек. За нападение на сотрудников полиции предусмотрено от четырех до семи лет лишения свободы, сообщило издание "Новости Грузия" со ссылкой на полицию. 

Как писал "Кавказский узел", 16 мая в Дманиси (регион Квемо Картли) произошла массовая драка между местными этническими азербайджанцами и переселенцами из Сванетии. Драке, в которой приняло участие около 30 человек, вооруженных бейсбольными битами и палками, предшествовал конфликт в магазине, который принадлежит азербайджанской семье. В результате происшествия торговый павильон был разгромлен. На следующий день беспорядки в Дманиси возобновились, массовая драка обернулась столкновениями с полицейскими. Полиция заблокировала въезд и выезд из Дманиси, но родственники горожан из других населенных пунктов прорвали кордон.

Примечание:

"Грузинский активист Леван Джикури отпущен под залог", "Противники Намахванской ГЭС обвинили полицию в нарушении закона", "Зять Маргвелашвили осужден на четыре года".

Автор: "Кавказский узел"

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