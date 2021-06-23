Ислам Вагабов. Cкриншот: Instagram.com/mvd.dagestan

23 июня 2021, 20:28

Ислам Вагабов отправлен под арест до 7 августа

Кировский районный суд Махачкалы постановил арестовать бойца ММА Ислама Вагабова на месяц и 17 дней по делу о вымогательстве с причинением тяжких телесных повреждений.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев сообщил, что племянник бывшего президента Дагестана Муху Алиева был избит бойцом MMA. МВД по Дагестану объявило в розыск бойца ММА Ислама Вагабова по делу о драке в Махачкале, сообщив, что пострадавший находится в больнице. 22 июня Вагабов был задержан.

Кировский суд Махачкалы арестовал на один месяц и 17 суток бойца ММА Ислама Вагабова, задержанного после драки в Махачкале.  Его заключили под стражу до 7 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Ислам Вагабов подозревается в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере и с причинением тяжких телесных повреждений, следует из сегодняшнего сообщения на сайте Кировского районного суда Махачкалы. 

Часть 3 статьи 163 (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере и с причинением тяжких телесных повреждений) предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментариев арестованного или его официальных представителей не поступало.

Ранее сообщалось, что после драки в Махачкале с участием Вагабова и племянника Муху Алиева правоохранители завели уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинение среднего вреда здоровью", которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Примечание:

"Бывший боец UFC Антигулов арестован по делу о хулиганстве", "Уроженец Дагестана арестован по делу о нападении на Расула Мирзаева в Москве", "Жители Дагестана сочли показательным бой Исмаилова и Емельяненко в Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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