Ислама Вагабов. Фото пресс-службы МВД Дагестана

22 июня 2021, 10:27

Ислам Вагабов задержан в Дагестане

Полиция Дагестана задержала бойца смешанных единоборств Ислама Вагабова, который был объявлен в розыск после драки в Махачкале, сообщило региональное МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня главный редактор журнала "Дагестан" Магомед Бисавалиев сообщил о гибели племянника бывшего президента Дагестана Муху Алиева после того, как он был избит бойцом MMA. 16 июня МВД по Дагестану объявило в розыск бойца ММА Ислама Вагабова по делу о драке в Махачкале. При этом один из ее участников был задержан. Пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, отметило ведомство. Источник уточнил, что речь идет о племяннике Алиева. Причиной его избиения стал бытовой конфликт, пояснили 16 июня силовики.

Ислам Вагабов задержан сотрудниками полиции в Дагестане, следует из сообщения регионального МВД. "Сотрудниками полиции МВД по РД задержан второй подозреваемый, ранее объявленный в федеральный розыск" – сообщило ведомство в ночь на 22 июня на своей странице в Instagram.

МВД по Дагестану также опубликовало ролик, на кадрах которого показан допрашиваемый Вагабов. "Поясните, пожалуйста, за что вы задержаны сотрудниками полиции?" – спросил его автор видео. "За драку. Просто недопоняли друг друга, подрались. <…> Слово за слово. Тот сказал, этот сказал... Этот матом сказал", – пояснил Вагабов. Он также добавил, что сожалеет о произошедшем.

К 10.25 мск 22 июня эта запись на странице МВД по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 406 тысяч пользователей, набрала 142 тыс. просмотров и 901 комментарий. Большая часть их авторов осудила участников драки в Махачкале.

Напомним, что после драки в Махачкале с участием Вагабова и племянника Муху Алиева правоохранители завели уголовное дело по статье 112 УК РФ "Причинении среднего вреда здоровью" (предусматривает до пяти лет лишения свободы. – Прим. "Кавказского узла").

МВД по Дагестану также опубликовало на своей странице в Instagram ролик с дракой. На его кадрах показаны четверо мужчин и одна женщина. Мужчины подходят к женщине, затем они все вместе встают в круг. После этого один из мужчин начинает интенсивно наносить другому удары. Присутствующие оттаскивают его в сторону. Однако через некоторое время он снова набрасывается на оппонента. Пользователи соцсети, оставившие комментарии под роликом, возмутилась поведением Вагабова. 

Примечание:

"Еврейская община Буйнакска назвала бытовой конфликт причиной убийства своего лидера", "Избиение Магомедшарипова вызвало критику в безучастности власти к притеснениям дагестанцев", "Житель Хасавюрта рассказал об избиении родственниками высокопоставленного чиновника".

Автор: "Кавказский узел"

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