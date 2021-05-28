Южный окружной военный суд, 19 марта 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

28 мая 2021, 10:47

Житель Таганрога оштрафован по делу о пропаганде терроризма

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к крупному штрафу жителя Таганрога Владимира Троценко, признав призывом к терроризму его комментарий к публикации в интернете.

По данным следствия, 22-летний Владимир Троценко в 2018 году, находясь на работе в Таганроге, опубликовал к одному из сообщений в Сети комментарий и иллюстрацию, в которых эксперты усмотрели публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Троценко был обвинен по част 2 статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Он признал вину, проинформировали в суде.

"В соответствии с приговором суда, подсудимому назначен штраф в размере 350 000 рублей и ограничение на два года, связанное с администрированием сайтов. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщили в пресс-службе. 

"Кавказский узел" не располагает комментариями Владимира Троценко и его представителей относительно версии следствия и решения суда.

Примечание:

"Уроженец Владикавказа получил год колонии за комментарии в соцсети", "Житель Ставрополья получил крупный штраф за оправдание терроризма", "Суд утвердил приговор кубанскому блогеру Клименченко".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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