Дело Цховребова и Джабиева передано в суд

25 мая 2021, 12:25

В Верховный суд Южной Осетии направлено дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, в котором обвиняются Николай Цховребов и умерший после допроса Инал Джабиев, сообщила сегодня Генпрокуратура республики.

Как писал "Кавказский узел", в феврале жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, который в августе 2020 года был задержан вместе с Иналом Джабиевым, было предъявлено обвинение в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Мать Цховребова сочла эти обвинения бездоказательными. Активизация расследования дела связана с попыткой властей скрыть историю с пытками обвиняемых, предположил журналист Руслан Тотров.

17 августа в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев. При обстреле никто не пострадал. Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса по делу о покушении на министра, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь силовиков, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", целью которого названы восстановление справедливости и законности в регионе. Следствие по делу о смерти Джабиева ведется тенденциозно, а на судмедэксперта оказывается давление, указала 22 мая эта общественная организация.

Генпрокуратура Южной Осетии утвердила обвинительное заключение по делу о посягательстве на жизнь государственного деятеля, главы МВД Игоря Наниева, и направила его в Верховный суд Южной Осетии для рассмотрения по существу, сообщила сегодня пресс-служба ведомства

В покушении на Наниева обвинены Николай Цховребов и Инал Джабиев, им инкриминируется статья 277 УК РФ, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"В рамках расследования данного уголовного дела органом следствия [...] было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого Джабиева И.С. в связи с его смертью. Законный представитель обвиняемого Джабиева И.С. - его супруга Оксана Сотиева - возразила против прекращения уголовного дела по указанному основанию и заявила ходатайство о направлении уголовного дела в суд в отношении своего супруга на общих основаниях, в целях реабилитации умершего", - говорится в публикации.

Дело было направлено в суд 21 мая, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, вчера, 24 мая, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в своем обращении к народу и парламенту заявил, что преступление против Инала Джабиева не должно сойти виновным с рук. "Из-за чьих-то преступных действий была брошена грязная тень на милицию, посыпались обвинения в адрес прокуратуры, правительства. Это преступление никому не должно сойти с рук", - сказал он.

Ранее родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. В Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года проходила круглосуточная акция протеста. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания парламента. Полномочия Джагаева истекли в апреле, и Анатолий Бибилов назначил его своим советником, а преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".