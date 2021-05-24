Бибилов потребовал наказать виновных в смерти Джабиева

24 мая 2021, 14:42

Преступление против Инала Джабиева не должно сойти виновным с рук, заявил сегодня глава Южной Осетии в послании к народу и парламенту. У правоохранительных органов было достаточно времени, чтобы предпринять конкретные шаги, указали пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны и арестованы восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Следствие по делу ведется тенденциозно, а на судмедэксперта Зарину Дзагоеву оказывается давление, указала 22 мая общественная организация "Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев".

Южноосетинский эксперт Зарина Дзагоева заключила, что смерть Инала Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы". Генпрокуратура Южной Осетии, основываясь на результатах еще одной, российской экспертизы, назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева отказалась верить итогам этой повторной экспертизы. Чтобы разрешить противоречия, Генпрокуратура заказала третью экспертизу, выводы которой оказались аналогичны второй. "Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С., и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует", - говорится в третьей экспертизе.

Преступление против Инала Джабиева не должно остаться безнаказанным, заявил сегодня президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, выступая с посланием к народу и парламенту. "Из-за чьих-то преступных действий была брошена грязная тень на милицию, посыпались обвинения в адрес прокуратуры, правительства. Это преступление никому не должно сойти с рук. Уверен, что следствие скажет свое слово и суд вынесет справедливое решение по всей строгости закона", - процитировал президента "Sputnik-Осетия".

Большинство сотрудников правоохранительных органов достойны уважения, отметил глава Южной Осетии. "Но кто-то, видимо, решил, что вместе с милицейским удостоверением получил право преступать закон, распоряжаться чужими судьбами. Так вот, напоминаю, что спрос с людей, облечённых служебными полномочиями, всегда был особым и должен быть более жёстким, чем в отношении обычных людей. (...) Тот, в чьих руках судьбы людей, должен твердо знать, помнить букву закона и понимать, что в случае, если он сам преступит закон, то будет нести ответственность по всей его строгости", - привело слова Бибилова ИА "Рес".

Выступление президента Южной Осетии процитировала сегодня журналистка Арзу Мамедова в своем Instagram. Публикация на 14.05 мск собрала 567 просмотров и четыре комментария.

Пользователи напомнили, как велось следствие по делу о смерти Инала Джабиева. "Грязная тень на милицию, Анатолий Ильич, была брошена из-за самой милиции. А прокуратура и правительство вместо того, чтобы защищать интересы потерпевших, сделали из них врагов народа и воюют с ними почти год. Стыд вам и позор", - отметил volff007. "Никто ради народа не станет идти против системы, которой они служат. Вспомните, как сам министр МВД тащил тент, под которым укрывались от непогоды мать и вдова убитого. Интересы народа может защищать только сам народ! И это везде так, а не только в Южной Осетии", - ответил пользователь atilla66677.

"Очень хочется надеяться на искренность его слов, но времени у них было предостаточно, чтобы сделать выводы, предпринять хоть какие-либо шаги", - указал пользователь lava_2077.

Родственники Джабиева неоднократно выражали недовольство ходом расследования. Круглосуточная акция протеста проходила в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Активисты требовали наказать виновных в смерти Инала Джабиева и уволить генпрокурора Урузмага Джагаева. Параллельно 16 депутатов добивались отставки генпрокурора, с осени 2020 года по февраль 2021 бойкотируя заседания парламента Южной Осетии. Полномочия Джагаева истекли в апреле, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назначил его своим советником. Преемником Джагаева стал его заместитель Магомед Багаев.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".