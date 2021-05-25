Позиция ингушских богословов по запрету криптовалюты вызвала упреки пользователей Instagram

25 мая 2021, 10:41

Запрет операций с криптовалютой, объявленный Советом алимов Ингушетии, стал спорным решением, поскольку трактовка отношения к криптовалютам в исламе неоднозначна, предположили некоторые пользователи соцсети. Часть из них указали, что в республике есть и более актуальные для мусульман проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля на заседании Совета алимов Ингушетии было принято решение запретить продажу и покупку криптовалюты мусульманам. Перед этим представители духовенства изучили материалы по этой теме и пришли к мнению, что купля и продажа электронных денег запрещены исламом, пояснил "Кавказскому узлу" один из руководителей совета Магомед Хаштыров.

Блокчейн-технологии и майнинг сами по себе разрешены с точки зрения шариата, но насчет криптовалюты имеются разные мнения исламских авторитетов, рассказал в апреле "Кавказскому узлу" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев. "Например, относительно биткойна есть несколько фетв. В Египте ученые вынесли положительное решение, а саудийские учёные говорят о нём отрицательно. Есть некоторые компании, которые создают токены, криптовалюты, потом обращаются в «Дома фетв» и берут сертификаты халяльности, дозволенности своих продуктов", - сказал он.

Богослов Магомед Хаштыров пояснил позицию Совета алимов Ингушетии по запрету операций с криптовалютой, отметив, что по виртуальным деньгам у людей к богословам возникали вопросы. "Криптовалюта - это компьютерная программа. Речь идет о платежном средстве без физического выражения, как известно. То есть это не обычная торговля, например, на рынке, не обмен товарами, что мусульманину не запрещено. Легкие, ничем не подкрепленные деньги, они никогда не приносят благо", - привела 24 мая его слова газета "Ингушетия".

Хаштыров добавил, что в Ингушетии почти вся продукция завозная. "В то же время наши огороды запущены, заросли бурьяном. Об этом мы должны думать, а не о виртуальных деньгах. Когда человек трудится, это угодно Аллаху, и хлеб, который он добыл свои трудом, идет впрок его детям", - сказал он.

По мнению богослова, совместный честный труд сближает людей, а виртуальные легкие деньги их ссорят. "У нас уже был случай, когда к духовным лицам пришли разбираться по поводу этой самой криптовалюты. Один якобы установил компьютеры, другой ему недоплатил. Это только начало, опасаюсь, что таких обращений станет больше. Хочу обратить внимание на следующий факт: криптовалюта — пока еще и не деньги, и не товар. Когда она будет общедоступным, законодательно принятым платежным средством с государственной гарантией, тогда можно говорить о деньгах, но не сегодня", - процитировало Хаштырова издание.

Публикация газеты размещена в двух Instagram-пабликах с одинаковым названием "Новости Ингушетии", на которые подписаны 193 тысячи и 239 тысяч пользователей. Там она набрала к 10.40 мск 79 и 101 комментарий соответственно.

Авторы некоторых из них указали, что у жителей Ингушетии есть более насущные нерешенные проблемы. "В республике много проблем. А [...] духовенство и власть "зациклились" на криптовалюте", - написал, в частности, tumgoev_111_06.

"Лучше бы время намазов по Республике Ингушетия выровняли бы. Чтоб меньше споров было", - упрекнул богословов shakri_gud. "Интересно, зачем они так сильно поднимают эту тему?" - задалась вопросом ritaa482.

"Запретите и осудите продажу алкоголя, осудите коррупционеров и тому подобное", - предложил духовенству kaddafi. "Об этом не будут говорить", - предположил в ответ polyclinic_143. "У нас больше нет проблем... Тоже мне, нашли о чем говорить и разбираться", - возмутилась eva_mango.

Часть других пользователей поспорили об обоснованности запрета на криптовалюты. "Я уже два года торгую криптовалютой! Перед началом я прочитал пару статьей на исламских форумах, там ясно говорилось, что ничего запретного в этом нет, если не торговать на фьючерсах", - отметил, в частности, tsoro.1.

"В смысле не деньги и не товар??? Если в любое время можно обменять на деньги и на товар. И какое отношение имеют к этому законодатели? Бумажные деньги тоже мусор. Но мы их используем. Лучше бы алкоголь запретили в республике", - высказал мнение dzurdzuk666.

"Прежде чем говорить, разобраться надо, как идёт добыча и сколько денег надо вложить, прежде чем добыть", - отреагировал на слова богослова о легких виртуальных деньгах banditos_huliganich.

"А что в криптовалюте запретного, это не казино, да и харамом не является [...] да и как виртуальные деньги ссорят людей [...] криптовалюту и в долг не дашь, и всем хорошо", - высказал мнение vaha_aushev_06.

"О чëм этот человек [богослов] говорит?! [...] По вашей логике получается, что и даже бумажные деньги харам. А всë это просто потому, что криптовалюта не отслеживается на сегодняшний день, очень много денежных операций в обход государству проводятся именно с криптовалютой", - написал stich_6_2_6. "В исламе, если сделка купли-продажи, должно быть существительное, которое можно потрогать))) А тут не потрогаешь, не понюхать, и, если электричество пропало, конец ему", - ответил iunus_merzho.

"Как-то все странно это, я вложился и работаю с этой валютой, и пару людей в статусе муллы знаю, которые также в этой теме", - написал loman_mucolgov. "Я бы не сказала, что прям "лёгкие" деньги. Там тоже нужны знания и умение их применять. Мне кажется, данный вопрос не совсем изучен богословами", - высказал мнение angry_hare_4.

Напомним, доцент кафедры экономики Международного исламского университета в Куала-Лумпуре Гапур Озиев, который с 2008 года преподает предметы по исламскому банкингу и финансам, в апреле высказал удивление тем, что духовенство Ингушетии решило привлечь к себе внимание таким образом. "Они озвучили очень старую версию фетвы. На данный момент очень много учёных, которые прямо не запрещают, хотя и порицают все, что связано с криптовалютой", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В то же время Озиев сообщил, что сам избегает сделок с криптовалютой. "Там больше вопросов, чем ответов. Там много сомнительного, а в хадисах сказано - сторониться сомнительного. Тем не менее, коль нет прямого текста шариата, под которому можно было бы запретить криптовалюту, следовательно однозначно говорить, что это харам, не стоит", - считает он.