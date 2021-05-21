Замглавы района в Волгоградской области заподозрен в халатности

21 мая 2021, 11:26

Заместитель главы администрации Николаевского района одобрил выплату подрядчику более 16 миллионов рублей за невыполненное строительство очистных сооружений, предположили следователи.

По данным прокуратуры, 11 ноября 2019 года подозреваемый заключил контракт на работы по строительству сооружений биологической очистки стоков в Николаевске, реконструкции сетей канализации, городской канализационной насосной станции и напорного коллектора в селе Очкуровка. По условиям контракта, работы стоимостью свыше 16 млн рублей должны были завершиться к 20 января того же года. Деньги на работы выделялись, в том числе в рамках подпрограммы "Чистая вода" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области". 22 ноября 2019 года замглавы районной администрации подписал акты о выполнении работ на сумму 99,9% от стоимости контракта, и подрядчик получил деньги. Однако работы так и не были завершены, сообщила прокуратура Волгоградской области.

Чиновник подозревается в совершении преступления по ч.1.1 ст.293 УК России (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Ч.1.1 статьи 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде ареста на шесть месяцев.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе жители Волгоградской области раскритиковали власти за неэффективную очистку реки Арчеда во Фроловском районе. Они заявили, что воды реки стали красными, там массово погибла рыба, а чиновники реагируют недостаточно оперативно. Многомиллионные вложения в очистку реки не принесли результата, указали пользователи соцсети.