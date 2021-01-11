Жители Волгоградской области раскритиковали власти за неэффективную очистку реки

11 января 2021, 12:33

Воды реки Арчеда стали красными, там массово погибла рыба, а чиновники реагируют недостаточно оперативно, пожаловались жители Фроловского района. Многомиллионные вложения в очистку реки не принесли результата, указали пользователи соцсети.

Жители Фролово призвали чиновников заняться ситуацией с рекой Арчеда. "Сначала в нашей реке Арчеда случился массовый мор рыбы, потом чем-то дурно пахнущая вода покраснела. Мы удивлены, что власти не реагируют на случившееся. У чиновников праздники, а бьют тревогу простые люди, которые хотят узнать правду – что происходит в нашем городе? Тем более, что это уже не первый случай в регионе, когда у нас вдруг краснеют реки", - процитировала сегодня "Высота 102" одного из местных жителей.

"Властям это неинтересно", - заявил в комментариях к публикации анонимный интернет-пользователь. "Где местный прокурор? Слеп?" - возмутился другой комментатор. "Только совесть власть имущих не краснеет", - сыронизировал еще один анонимный комментатор.

Летом 2020 года окрашивалась в красный цвет река Перевозинка в Новоаннинском районе. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области зафиксировал повышенное содержание марганца во взятых образцах воды. Однако источник загрязнения реки так и не был установлен, указано в публикации. К 12.33 мск 11 января она набрала семь комментариев. В августе жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на загрязнение реки Баксан, воды которой также окрасились в красный цвет. Пользователи Instagram заявили, что эта проблема существует уже несколько лет, и раскритиковали неспособность властей установить источник загрязнения

Река стала красной после крупных вложений в очистку реки

Покраснение Арчеды местные жители наблюдали в парке "Заречный", который разбит на ее берегах. Дизайн-проект этого парка победил на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", на его создание потрачено 96 миллионов рублей. Открытие парка состоялось в конце 2020 года, а в 2019-м проводились работы по экологической реабилитации территории. Областная администрация отчиталась об очистке семикилометрового участка реки Арчеды в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов", на работы было потрачено более 200 миллионов рублей, сообщило сегодня волгоградское издание Volganet.

В Instagram-паблике officialfrolovo вечером 10 января появилось видео реки, вода которой имеет красноватый оттенок. "Парк "Заречный". Вода идет прям красная, берег весь красный", - комментирует автор видео.

Читатель паблика serjozno раскритиковал работы по очистке реки, которые перед этим организовали местные власти.

"Раньше нужно было думать о реке, когда мусор сбрасывали в нее все кому не лень. <...> Что-то никто не говорил ничего, когда реку в свалку превратили, а теперь, когда от химикатов вся рыба померла, очнулись вдруг. <...> Тех, кто устроил такую очистку, нужно привлечь к ответственности", - написал он сегодня.

К 12.33 мск 11 января эта публикация набрала 4191 просмотр и четыре комментария.

9 января в паблике officialfrolovo были опубликованы фото с сотнями всплывших брюхом вверх рыб. В публикации утверждается, что это река Арчеда. Перепост этой публикации в группе "Подслушано. Фролово 34" к 12.30 мск 11 января набрал 131 "лайк" и 22 комментария.

Пользователи соцсети, позиционирующие себя как местные жители, заявили, что после очистки реки Арчеда продолжает загрязняться канализационными стоками. "Канализацию как лили в реку, так и льют", - заявила Светлана Светланова. "Вода день и ночь льется в реку. Какой смысл было чистить реку?", - возмутилась Любовь Илиева. "В реку в районе стадионного моста стекают ливневые воды", - указал, в свою очередь, Роман Левченко.

Власти отреагировали на жалобы жителей Фроловского района

Сотрудники регионального центра экологического контроля в Волгоградской области устанавливают причины покраснения воды в реке Арчеда и гибели в ней рыбы, заявила пресс-служба областной администрации. "Сегодня госинспекторы осмотрят береговую линию и акваторию Арчеды во Фроловском районе на предмет выявления водовыпусков. Для отбора проб из реки привлечены специалисты лаборатории "Регионального центра экологического контроля", - процитировал сообщение властей "Интерфакс". Областная администрация отметила, что в декабре 2020 года, согалсно взятым тогда пробам, физико-химические показатели воды соответствовали требованиям СанПиН.

После сообщений в соцсетях о массовой гибели рыбы в Арчеде организована межведомственная проверка, заявили в облкомприроды. Там отметили, что расчистка русла реки проводилась без применения препаратов или агрегатов, способных нанести урон экологии, информировало 10 января волгоградское издание "Городские вести".